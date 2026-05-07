סדר יומו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך ביום ל"ג בעומר נמשך כמעט כרגיל, בשקידה עצומה על התורה ובהכרעת שאלות הלכתיות סבוכות אשר הגיעו לשולחנו מכל קצווי תבל.

בליל ל"ג בעומר, יצא הפוסק אל חצר ביתו נאוה קודש בשכונת הר נוף בירושלים, שם העלה את אבוקת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. מעמד ההדלקה נערך בהשתתפות קהל מצומצם של תלמידים ומקורבים שזכו לרגעי התעלות.

במהלך יום ההילולא, הפך המעון ברחוב קצנלבוגן למוקד עלייה לרגל עבור מאות ילדי חמד שהגיעו לגיל שלוש. הורי הילדים, המבקשים להכניס את בניהם לעולמה של תורה, המתינו בתור ארוך כדי לזכות שהפוסק יברך את הילד הרך ביום גזיזת מחלפות ראשו.

המחזה המרהיב של מאות הילדים העוברים בזה אחר זה לפני הפוסק, מלא בחן יהודי עורר התרגשות מיוחדת.