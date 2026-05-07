כיכר השבת
לְכָל יִשְׂרָאֵל הֵאִיר 

תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ; הילולת התנא האלוקי בצילו של הגאון רבי משה שטרנבוך • תיעוד ענק

לצד עמל התורה ומתן תשובות לשאלות מכל רחבי תבל, העלה הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך את אבוקת האש בחצר ביתו נאווה קודש בשכונת 'הר נוף' • מאות ילדי 'חלאקה' נהרו וזכו לברכת הקודש ביום גזיזת מחלפות ראשם • תיעוד מרהיב (חרדים)

ל"ג בעומר אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: שוקי לרר)

סדר יומו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך ביום ל"ג בעומר נמשך כמעט כרגיל, בשקידה עצומה על התורה ובהכרעת שאלות הלכתיות סבוכות אשר הגיעו לשולחנו מכל קצווי תבל.

בליל ל"ג בעומר, יצא אל חצר ביתו נאוה קודש בשכונת הר נוף בירושלים, שם העלה את אבוקת האש לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. מעמד ההדלקה נערך בהשתתפות קהל מצומצם של תלמידים ומקורבים שזכו לרגעי התעלות.

במהלך יום ההילולא, הפך המעון ברחוב קצנלבוגן למוקד עלייה לרגל עבור מאות ילדי חמד שהגיעו לגיל שלוש. הורי הילדים, המבקשים להכניס את בניהם לעולמה של תורה, המתינו בתור ארוך כדי לזכות שהפוסק יברך את הילד הרך ביום גזיזת מחלפות ראשו.

המחזה המרהיב של מאות הילדים העוברים בזה אחר זה לפני הפוסק, מלא בחן יהודי עורר התרגשות מיוחדת.

ל"ג בעומר אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: שוקי לרר)
ל"ג בעומרהרב משה שטרנבוך

