"איום חמור יותר ממלחמה": ההפסדים האדירים של איראן בעקבות המצור

המצור הימי האמריקאי על איראן עצר את יצוא הנפט דרך הורמוז | משבר אחסון חמור מאיים על סגירת בארות ועל קריסה כלכלית של המשטר (בעולם)

הנשיא טראמפ

ניצבת בפני לחץ כלכלי גובר על רקע המצור הימי שהטילה ארצות הברית על נמלי המדינה, כאשר לפי גורמים בטהרן הפגיעה המרכזית מתמקדת בענף הנפט שמתקשה להמשיך לייצא את התוצרת.

המצור, שהחל באמצע אפריל, עצר כמעט לחלוטין את יצוא הנפט האיראני דרך מצר הורמוז, נתיב שדרכו עברו בעבר כ-98% מהיצוא.

לפי הערכות, איראן מייצרת כארבעה מיליון חביות נפט ביום, כאשר כמחצית מיועדת ליצוא. כעת, בשל חסימת התנועה הימית, הנפט מצטבר במכלי אחסון יבשתיים ובמכליות במפרץ הפרסי, והקיבולת מתמלאת במהירות. מומחים מעריכים כי בתוך שבועות ספורים עלולה איראן להישאר ללא מקום לאחסון, מה שעלול לאלץ אותה לצמצם הפקה ואף לסגור בארות נפט, צעד שעלול להיות בלתי הפיך בחלק מהמקרים.

מומחה איראני לענף האנרגיה בשם חמיד חוסייני אמר בריאיון ל'ניו יורק טיימס' כי "המצור הימי הוא איום חמור יותר אפילו ממלחמה, ויש לשבור את הקיפאון משום שיצוא הנפט והאנרגיה שלנו נמצא בסיכון". גם הומיון פלאכשאהי, ראש תחום ניתוח הנפט בחברת מידע ימי, ציין כי "המצור למעשה מציב דדליין כלכלי מעל ראשה של הרפובליקה האסלאמית".

מטוס קרב אמריקאי מסייר מעל המצר

"ייתכן שנאלץ לסגור חלק מהבארות"

במקביל, גורם במשרד הנפט האיראני הודה בריאיון כי כבר החלה הפחתת תפוקה בחלק מהשדות כדי להתמודד עם משבר האחסון. הוא העריך כי בתוך כ-40 עד 45 ימים תגיע הקיבולת למיצוי מלא. לדבריו, "ייתכן שניאלץ לסגור חלק מהבארות, וחלקן לא יהיה משתלם לפתוח מחדש".

המצור פוגע גם ביבוא סחורות חיוניות, כאשר כ-70% מהסחר של איראן עבר בעבר דרך נמלי הדרום. כעת פועלת המדינה למצוא חלופות, כולל העברת סחורות דרך טורקיה ופקיסטן, שימוש בנתיבי ים דרך הים הכספי ושילוח רכבות מסין דרך מדינות מרכז אסיה, אך מדובר בפתרונות חלקיים בלבד.

גם סגן שר החוץ האיראני לדיפלומטיה כלכלית, חמיד רזא גנברי, הודה כי "אנחנו יכולים לשאת את הלחץ הכלכלי, אבל זה לא אומר שהכול רגיל. אנחנו במלחמה ולמלחמה יש מחירים".

בינתיים כולם מחכים לתשובה הסופית של איראן בנוגע להסכם סיום המלחמה של - הכולל בין השאר הקלות משמעותיות על הסנקציות כנגד המדינה.

איראןדונלד טראמפנפטמצורמצר הורמוז

אה, אז "מצור אפקטיבי" מותר? מה עם ה"פגיעה בבלתי מעורבים"? למה לישראל היה אסור לעשות מצור על עזה?
