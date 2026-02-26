משרד האנרגיה והתשתיות מעדכן לפני זמן קצר (חמישי) מחירי הדלק לחודש מרץ 2026 - עלייה של 14 אגורות מהחודש הקודם.

בחצות הלילה שבין שבת לראשון הקרוב יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.02 ש"ח לליטר, עלייה של 14 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.95 ש"ח לליטר, עלייה של 12 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "המתיחות הביטחונית והגיאופוליטית הובילה לעלייה במחיר הבנזין הבינלאומי, בשיעור מצטבר של 7.06% לעומת העדכון הקודם. בנוסף, העדכון משקף עלייה של כ־0.3% בשער החליפין. משרד האנרגיה והתשתיות שב וממליץ לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק ומאחל נסיעה טובה ובטוחה".

יצוין, כי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם בכל סוף חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.

בהתאם לצו, מחיר הבנזין בתחנה מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון (להלן – המחיר הבינלאומי) בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף. התרגום לש"ח מתבצע לפי שער החליפין היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש.