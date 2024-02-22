"תראה", ענה לי יואלי, "יש לי מה לומר לך, אבל אני חושש שלא תבין אותי היטב, אז עדיף שלא אגיד", הוא חתם בחיוך. זה בכלל סקרן אותי. "לא לא, תסביר לי מה קורה כאן?", התעקשתי. יואלי הסתכל עליי בפנים חתומות ואמר: "ערן, תעשה לעצמך טובה, תישאר בעל תשובה, תיזהר להיות חרדי" (חרדים, מגזין)
הכתבה על תופעת הסתרת בעיות נפשיות בשידוכים, עוררה הדים רבים ותגובות נרחבות, אחת מהן היא של בעלת תשובה שבמכתב כואב מספרת כיצד רימו אותה בשידוכים, מתי היא זיהתה את הבעיה ואיך זה השפיע על אמה | הפרק השביעי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)
נתנאל הירושלמי חי בזוגיות מאושרת עם רעייתו למרות הפערים ביניהם, אך חיים ממודיעין עילית התגרש ואומר שבעיניו אין אפשרות לחיות יחד • זהו סיפורם של רבים שעשוי שינוי וקיבלו כלים להתמודד ולשמור על הבית • על אתגרי ההשקפה וההלכה ואיך אפשר לבנות אמון מחדש? (זוגיות)
מספר הזוגות המתגרשים עלה בשנים האחרונות לשנים עשר אלף זוגות, והמספר ממשיך לטפס, כאשר הילדים הם הנפגעים העיקריים בסיפור | הרב אבנר קוואס במסע בן עשרות שנים אל עולם הנישואים והחינוך, ומסביר כל אחד צריך ללמוד איך לחיות בזוגיות ואיך לגדל ילדים | צפו בריאיון המרתק (המבדיל TV)
עידן הוא בעל תשובה שפגוע מכך שאפילו לא שוקלים להתחתן אתו | נועה היא חרדית מבית ואין לה בעיה להתחתן עם בעל תשובה | חיה מושקא היא גרושה שנישאה לבעל תשובה | ושרולי הוא רווק מבוגר שלא מבין מה לו ולבעלי תשובה • סיפורם הכואב של שידוכים לבעלי תשובה (חרדים)
והערב ב'קורונה טיים'; מנכ"ל 'לאומית', ניסים אלון מתריע: החרדים חייבים לבטל את האירוח בחגים והתפילות, אחרת בני ברק תיהפך לברוקלין. הסטנדאפיסט הרב יעקב חמו, יצחיק אותכם ויסביר מה הוא עושה שלא צוחקים • צפו (בארץ)
השחקנית מורן אייזנשטיין פרסמה פוסט נרגש ברשת בו סיפרה על הקשיים שעברה בחיים, וכיצד נושעה בזכות התפילות: "אין דבר שביקשתי בחיי ולא קיבלתי רק בתפילה". ביקשה מאלפי עוקביה: "שכל אחד ייקח משהו קטן על עצמו, להתקרב לבורא" (ברנז'ה, אנשים)