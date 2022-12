סגירת מעגל מרגשת של יהודי שהיה רחוק מתורה ומצוות, התקרב בשמחת תורה האחרון ליהדות, והחל להניח תפילין באורח קבע ואף שלשום (ראשון), הדליק נר חנוכה באריזונה שבארה"ב.

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', בברית כנראה קראו לאותו יהודי נח. מאז קוראים לו noah (נועה), בן 21, גר בעיירת קייט בשם פרסקוט באריזונה, ועובד בסופרמרקט המקומי במשמרת ערב.

באחד מימי חול המועד יצא סוכן התיירות שמוליק קרביצקי למבצע לולב בכיכר העיירה, עם חתנו, הרב אלי פילר, נעה עצר וברך על המינים.

למחרת בבוקר נענה להזמנה לעבור בסוכה של בית חב"ד, לברך שוב על המינים ולישב בסוכה. על ההזמנה לבוא ביום שני בשש וחצי בערב להקפות של שמחת תורה, הגיב שהמשמרת שלו נגמרת ב-10 בלילה, אך לפעמים ניתן להשתחרר מוקדם אם המנהל רואה שאתה עובד מאד קשה, "אשתדל, אבל לא מבטיח".

באמצע ההקפה השישית, ברבע לתשע, הוא נכנס עם חיוך מבוייש על שפתיו, מנסה לעכל את המראה של עשרות יהודים שנראים ולבושים ממש כמוהו, אושר על פניהם, מכרכרים בעוז וספרי התורה בידיהם בסתם ליל חול בסיום יום עבודה, זיעה של שמחה ניגרת מהם בכמויות.ונעה כובד בהובלת הקפה ז' עם חזנות

כשסיים להקריא בשיבוש רב את ששת הפסוקים, נח התבקש כמוביל ההקפה, לבחור כמנהג המקום , שיר יהודי החביב עליו, אשר לצליליו ירקוד הקהל את ההקפה.

אני מכיר רק שיר יהודי אחד, ענה נעה:

"Oh dreidel dreidel dreidel, I made you out of clay"... (שיר חנוכה יהודי עממי).

וכך, רקדו עד כלות הנפש שלושה סירוטוקים, עשרות יהודים שלחלקם אלו ההקפות הראשונות בחייהם, ונעה אחד שעבד קשה עבור סיכוי להשתחרר מוקדם כדי להספיק להגיע לאירוע יהודי שמעולם לא שמע עליו עד לפני יומיים, חוזרים שוב ושוב בהתלהבות עצומה על סיפורו של אותו הסביבון, שנעה גבל מחימר, ו.... ממתין לייבושו כדי שיוכל כבר לשחק בו.

ומה קרה מאז? שמוליק קרביצקי מספר ל'כיכר השבת': "הסיפור לא נגמר שם, מאז הוא החליט להגיע כל יום רביעי בבוקר לבית חב"ד להניח תפילין ועכשיו אתם יכולים למצוא אותו בהדלקת נר חנוכה ורוקד עם השיר 'דריידל' במסיבה של חב"ד". צפו בתיעוד ששלח קרביצקי