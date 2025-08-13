התאריך נקבע: מתי תתקיים חתונת נכד האדמו"ר מגור שנדחתה?

החלטה בגור: בעקבות מצב בריאותו של האדמו"ר מגור, שנפל בשבת ושבר את ידו, הוחלט לדחות את שמחת החתונה של נכדו, החתן אברהם מרדכי אלתר, בנו של הרה"צ ר' נחמיה אלתר, לחודש כסלו הבא - תשפ"ו.
החתונה, שתוכננה להתקיים ביום שלישי, ב' באלול, נדחתה מתוך תפילה שהאדמו"ר ישוב לאיתנו ויוכל להשתתף ולפאר את השמחה הגדולה בהופעתו הכבודה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.
בנוסף, בוטלו כלל האירועים שתוכננו לשבועות הקרובים, כולל שבת מיוחדת עם תומכי קרן "מוסיף והולך" שתוכננה לשבת פרשת עקב במושב אורה, שם שוהה הרבי למנוחה בימים אלו.
שמחת החתונה תתקיים, בעזרת ה', ביום חמישי, פרשת ויצא, בחודש כסלו הקרוב, בהשתתפות האדמו"ר ורבבות חסידים מכל קצווי תבל.
