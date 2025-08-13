כיכר השבת
כל האירועים בוטלו

התאריך נקבע: מתי תתקיים חתונת נכד האדמו"ר מגור שנדחתה?

בעקבות נפילתו של האדמו"ר מגור במושב אורה במהלך השבת ושבירת ידו, הוחלט על דחיית שמחת נישואי נכדו לחודש כסלו | האירועים המתוכננים בשבועות הקרובים בוטלו עד להחלמתו המלאה (חסידים)

3תגובות
האדמו"ר מגור בחופת אחד מצאצאיו (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

החלטה בגור: בעקבות מצב בריאותו של האדמו"ר מגור, שנפל בשבת ושבר את ידו, הוחלט לדחות את שמחת ה של נכדו, החתן אברהם מרדכי אלתר, בנו של הרה"צ ר' נחמיה אלתר, לחודש כסלו הבא - תשפ"ו.

החתונה, שתוכננה להתקיים ביום שלישי, ב' באלול, נדחתה מתוך תפילה שהאדמו"ר ישוב לאיתנו ויוכל להשתתף ולפאר את השמחה הגדולה בהופעתו הכבודה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

בנוסף, בוטלו כלל האירועים שתוכננו לשבועות הקרובים, כולל שבת מיוחדת עם תומכי קרן "מוסיף והולך" שתוכננה לשבת פרשת עקב במושב אורה, שם שוהה הרבי למנוחה בימים אלו.

שמחת החתונה תתקיים, בעזרת ה', ביום חמישי, פרשת ויצא, בחודש כסלו הקרוב, בהשתתפות האדמו"ר ורבבות חסידים מכל קצווי תבל.

3
בושה וחרפה שדוחים נישואין. לא מפתיע על גור אבל בושה וחרפה
אביחיל
2
מי מתיר לדחות נישואין?
יחי
1
בגלל דבר פעוט כזה דוחים חתונה? מסכנה הכלה
??

