התאריך נקבע: מתי תתקיים חתונת נכד האדמו"ר מגור שנדחתה?

האדמו"ר מגור בחופת אחד מצאצאיו ( צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת )

החלטה בגור: בעקבות מצב בריאותו של האדמו"ר מגור, שנפל בשבת ושבר את ידו, הוחלט לדחות את שמחת החתונה של נכדו, החתן אברהם מרדכי אלתר, בנו של הרה"צ ר' נחמיה אלתר, לחודש כסלו הבא - תשפ"ו.