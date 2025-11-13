ה' יתברך תמיד אוהב אותי התרוממות מיוחדת: צפו בדבקותו של האדמו"ר בשירת 'ועוד יותר טוב' קהל מכובד ונעלה השתתפו השבוע בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת | במהלך השמחה נצפה האדמו"ר בריקוד עם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי, וכן בדבקות בעת שירת 'ועוד יותר טוב' | צפו בתיעוד (חרדים)

