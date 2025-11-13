כיכר השבת
ה' יתברך תמיד אוהב אותי 

התרוממות מיוחדת: צפו בדבקותו של האדמו"ר בשירת 'ועוד יותר טוב'

קהל מכובד ונעלה השתתפו השבוע בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת | במהלך השמחה נצפה האדמו"ר בריקוד עם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי, וכן בדבקות בעת שירת 'ועוד יותר טוב' | צפו בתיעוד (חרדים)

שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)
שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו (צילום: ישראל יעקובי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ה' יתברך תמיד אוהב אותי 

|

היערכות שיא בחברון

|

מממלכת הפחד, אל הבחירה ששינתה הכול

||
1

נשואים? חשוב שתקראו!

||
1

הלכה בפרשה

|

איפה ומי קיבל כיבוד? | תיעוד

||
3

"נופת צופים"

|

הרחובות נסגרו לכבודו

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

הטור השבועי | פרשת חיי שרה

|

קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה

|

ריאיון סוער באולפן 'כיכר' | צפו

||
18

שמחה גדולה ברמלה

||
3

זכר צדיק לברכה

|
ש

הזדמנות שלא תחזור

מיסטר ספיקר|מקודם

לולי תורתך שעשועי

|
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר