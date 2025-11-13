התרוממות מיוחדת: צפו בדבקותו של האדמו"ר בשירת 'ועוד יותר טוב'
קהל מכובד ונעלה השתתפו השבוע בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת | במהלך השמחה נצפה האדמו"ר בריקוד עם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי, וכן בדבקות בעת שירת 'ועוד יותר טוב' | צפו בתיעוד (חרדים)
בעקבות התורה הלומדת את קידושי אישה מההשוואה לקניין מערת המכפלה, נעסוק השבוע בדיני קניין בקידושין | נעמוד על הדיון מדוע נהגו לקדש בטבעת חלקה, מה דין המקדש בטבעת שאינה חלקה, וההשלכה לכך בשאלת העדים בחופה האם הטבעת שווה פרוטה? וכן האם במקרה בו אין טבעת זמינה, ניתן להשאיל טבעת, על מנת להחזירה לאחר הקידושין? (פרשת השבוע)
רבנים, אישי ציבור ואלפים מתושבי העיר, השתתפו השבוע בחתונת בנו של ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, שלמד בישיבת עטרת שלמה אריה, עם תמר חדד באולמי כתר הרימון | בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף ובברכות כובד הגאון הרב שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' | צפו בגלריה של דוד ארזני (חדשות חרדים)
המוני תושבי מודיעין עילית חגגו השבוע את שמחת נישואי נכדו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין | בסעודת המצווה נשא דברים חוצבי להבות אש במעלת בני הישיבות וגדולי התורה, במעמד רבני העיר והמוני התושבים שבאו להקביל את פניו בשמחתו | צפו בתיעודים המרגשים (חרדים)
השבוע התקיימה שמחת נישואי נכדת המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים "השלום" בירושלים, הכלה בת לחתנו הגאון רבי יוסף חיים פנחסי, ראש כולל 'בית רפאל' בנו של השר לשעבר מש"ס ר' רפאל פנחסי | בסידור חופה וקידושין כובד הגאון רבי עזרא ניסן, ראש ישיבת 'רינת התורה' בירושלים. בקריאת הכתובה כובד הגאון רבי לוי פנחסי, ראש ישיבת 'אור אברהם בב"ב, והסב המקובל כובד בברכה אחריתא (חרדים)
חוק הגיוס עדיין אין, המגעים - בעיצומם, אך האם יש להם סיכוי? ח"כ מאיר פרוש, יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', בריאיון ב'אולפני כיכר', מגולל את הטעויות הראשונות של ראשי הסיעות החרדיות ומתייחס למצב הקשה אליו נקלע הציבור החרדי הכולל את מעצר תלמידי הישיבות וסנקציות, ומשיב - לאיזה חוק גיוס יסכים? | צפו (חרדים)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, רב העיר רמלה, בן לבנו הגר"י אבוחצירא, ראש כולל 'אוהל יצחק' ברמלה, עב"ג הכלה בת הגר"א אלחדד ראש ישיבת 'תורה ודעת' בבית שמש | הסב הדגול שפיאר את השמחה מריישא ועד גמירא לבוש כשהוא לבוש בגלימת הראשונים לציון - המרוקאית, כובד בסידור קידושין במעמד החופה | צפו בתיעוד (חרדים)
ביום היארצייט מרן בעל ה'חזון איש' זצ"ל, התכנסו עשרות לומדי תורה, כדי להשתתף בשיעורו המסורתי שנמסר לזכרו על ידי אחיינו, הגאון רבי מאיר גריינמן | השיעור, שהפך למסורת רבת שנים ביום זה, נערך במעונו של הגר"מ | בסיום השיעור עבר הגר"מ לפני התיבה לתפילת ערבית ואמר קדיש יתום (חרדים)
שמחת התורה משמשת בדמע: מעמד 'לחיים' נרגש בישיבת 'נתיב הדעת' מאת הגרי"ב שרייבר אשר עליו נאמר כי זהו חיבור שונה מכל ספריו הקודמים – מוסר שיעוריו אף כשהוא מגיע היישר מבית החולים ועדיין מחובר לעירוי • ציבור בית ישראל מתבקש להמשיך ולהעתיר בתפילה לרפואת רבי ישראל בונם בן חיה רויזא (חרדים, עולם הישיבות)
