( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

מתנחלים פרצו הלילה (שישי) לבית ספר בכפר ג'אלוד, שמדרום-מזרח לשכם, והציתו כיתה – כך על פי דיווחים פלסטיניים.

לפי אותם דיווחים, על קירות בית הספר רוססו כתובות ובהן המילה “נקמה”, וכן שמותיהם של הלל לנסקי וידידיה וסרטיל, שנפצעו באורח קשה מירי שוטרים אשתקד. עוד דווח כי בכפר בזאריה, שמצפון-מערב לשכם, הוצתו כלי רכב ורוססו כתובות עם אותם השמות. דובר צה"ל מסר כי במהלך הלילה כוחות צה"ל קפצו לפאתי כפר ג׳אלוד שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על השחתת מבנה ורכוש על ידי אזרחים ישראלים בבית ספר בכפר. נחשף: ליברמן הזהיר ונתניהו מיהר להעביר מסר טלפוני לאיראן כיכר השבת | 09:39 תיעוד: הפורץ יצא מהרכב - ונתפס על חם בידי בלשי המשטרה קובי אטינגר | 10:43 כמו כן, התקבל דיווח על אזרחים ישראלים שהציתו מספר רכבים פלסטינים והשחיתו רכוש בכפר בזאריה. בהגעת הכוחות, לא אותרו חשודים. כוחות הביטחון החלו בחקירת האירועים. "כוחות הביטחון מגנים אלימות מכל סוג וימשיכו לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב", הוסיף דובר צה"ל.

פלסטינים מכבים את השריפה ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

אתמול דווח כי ישראלים רעולי פנים הציתו כלי רכב באזור הכפרים בית ליד ודיר שרף, ותקפו פלסטינים. כוחות הביטחון שהגיעו למקום עצרו שלושה חשודים, שהועברו לחקירה במשטרה. לפי דיווחי הסהר האדום, שלושה פלסטינים בני 64, 50 ו־48 נפצעו. מצה״ל נמסר אז כי ארבעה כלי רכב הוצתו, וכי שניים מהפצועים במצב בינוני.

בנוסף, אתמול בבוקר דווח כי ישראלים פשטו על הכפר עין ראפה, סמוך לאבו גוש, הציתו כלי רכב וריססו עליהם כתובות כמו “תג מחיר” ו“נקמה”.