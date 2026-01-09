כיכר השבת
תג מחיר

דיווחים פלסטיניים: כיתה הוצתה בבית ספר סמוך לשכם; כתובות “נקמה” רוססו

לפי הדיווחים, מתנחלים פרצו הלילה לבית ספר בכפר ג’אלוד והציתו כיתה; בצה״ל אומרים כי הכוחות שהגיעו למקום לא איתרו חשודים ופתחו בחקירה (חדשות)

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

מתנחלים פרצו הלילה (שישי) לבית ספר בכפר ג'אלוד, שמדרום-מזרח לשכם, והציתו כיתה – כך על פי דיווחים פלסטיניים.

לפי אותם דיווחים, על קירות בית הספר רוססו כתובות ובהן המילה “נקמה”, וכן שמותיהם של הלל לנסקי וידידיה וסרטיל, שנפצעו באורח קשה מירי שוטרים אשתקד.

עוד דווח כי בכפר בזאריה, שמצפון-מערב לשכם, הוצתו כלי רכב ורוססו כתובות עם אותם השמות.

דובר מסר כי במהלך הלילה כוחות צה"ל קפצו לפאתי כפר ג׳אלוד שבחטיבת שומרון בעקבות דיווח על השחתת מבנה ורכוש על ידי אזרחים ישראלים בבית ספר בכפר.

כמו כן, התקבל דיווח על אזרחים ישראלים שהציתו מספר רכבים פלסטינים והשחיתו רכוש בכפר בזאריה.

בהגעת הכוחות, לא אותרו חשודים. כוחות הביטחון החלו בחקירת האירועים.

"כוחות הביטחון מגנים אלימות מכל סוג וימשיכו לפעול לשמירה על ביטחון התושבים והסדר במרחב", הוסיף דובר צה"ל.

פלסטינים מכבים את השריפה (צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

אתמול דווח כי ישראלים רעולי פנים הציתו כלי רכב באזור הכפרים בית ליד ודיר שרף, ותקפו פלסטינים. כוחות הביטחון שהגיעו למקום עצרו שלושה חשודים, שהועברו לחקירה במשטרה. לפי דיווחי הסהר האדום, שלושה פלסטינים בני 64, 50 ו־48 נפצעו. מצה״ל נמסר אז כי ארבעה כלי רכב הוצתו, וכי שניים מהפצועים במצב בינוני.

בנוסף, אתמול בבוקר דווח כי ישראלים פשטו על הכפר עין ראפה, סמוך לאבו גוש, הציתו כלי רכב וריססו עליהם כתובות כמו “תג מחיר” ו“נקמה”.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר