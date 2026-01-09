רוסיה ביצעה הלילה מתקפה רחבת היקף על אוקראינה, שכללה מאות כטב"מים ועשרות טילים, ובמהלכה השתמשה – בפעם השנייה בלבד – בטיל הבליסטי החדש “אורשניק”, שלדבריה טס במהירות של פי עשרה ממהירות הקול ואינו ניתן ליירוט. כך דיווחה סוכנות הידיעות Associated Press.

לפחות ארבעה בני אדם נהרגו וכ־25 נפצעו בקייב, ופגיעות בבנייני מגורים הותירו כ־6,000 מבנים ללא חימום בעיצומו של החורף.

ראש עיריית קייב, ויטלי קליצ'קו, מסר כי “כמחצית מבנייני המגורים בעיר נותרו ללא חימום”, והוסיף כי אספקת המים נפגעה. לדבריו, שירותים עירוניים הפעילו מערכות חימום ניידות במוסדות ציבוריים, בהם בתי חולים ויולדות.

ראש מינהל הצבאי בעיר, טימור טקצ’נקו, אמר כי בין ההרוגים נמצא עובד רפואת חירום, וכי ארבעה רופאים ושוטר נפצעו בעת שהעניקו סיוע תחת אש.

נותן גז ודורס את כוחות המשטר: תושב איראני תועד בצעד נועז אריה רוזן | 08.01.26

במקביל, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דיווח כי שגרירות קטאר בקייב נפגעה – מדינה שלדבריו מילאה תפקיד מרכזי בתיווך חילופי שבויים – וקרא ל“תגובה ברורה” מצד הקהילה הבינלאומית, ובפרט מארצות הברית.

משרד ההגנה הרוסי טען כי המתקפה בוצעה כפעולת תגמול על ניסיון תקיפה אוקראיני של מעונו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בחודש שעבר – טענה שנדחתה הן בידי קייב והן בידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

פוטין הזהיר בעבר כי שימוש בכמה טילי “אורשניק” במכה קונבנציונלית עשוי להיות “הרסני בדומה לנשק גרעיני”, וטען כי הטיל חסין בפני מערכות יירוט. לפי המודיעין האוקראיני, הטיל נושא שישה ראשי קרב, שכל אחד מהם כולל תת-חימושים.

רוסיה לא פירטה היכן פגע הטיל, אך כלי תקשורת ובלוגרים צבאיים רוסים טענו כי היעד היה מתקן אחסון גז תת-קרקעי גדול במחוז לבוב שבמערב אוקראינה – אזור סמוך לגבול פולין, דרכו זורם סיוע צבאי מערבי.

הטיל “אורשניק” שימש לראשונה בנובמבר 2024 בתקיפה על דניפרו, ואנליסטים מעריכים כי הוא מוסיף נדבך של לוחמה פסיכולוגית.

שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביחה, הודיע כי קייב תפעל לכינוס דחוף של מועצת הביטחון של האו״ם ושל מועצת אוקראינה-נאט״ו. “תקיפה בסמוך לגבול האיחוד האירופי ונאט״ו היא איום חמור על ביטחון היבשת ומבחן לקהילה הטרנס-אטלנטית”, כתב.