דאגה בחסידות

השמועות רצו ברשת: מה באמת קרה לאדמו"ר מגור במושב אורה?

האדמו"ר מגור מעד במהלך השבת בעת שהותו למנוחה במושב אורה ובבדיקות רפואיות התגלה שבר ביד | האדמו"ר המשיך בפעילותו במקום | במקביל, אמש שהו שלושה מגדולי האדמו"רים במושב אורה (חסידים)

האדמו"ר מגור (צילום: אושי וויינגארטען)

האדמו"ר מגור, השוהה בימים אלו למנוחה במושב אורה הסמוך לירושלים, מעד בצהרי יום השבת, בצאת השבת הופצו שמועות רבות באשר למצבו.

ל'כיכר השבת' נודע כי בבדיקות רפואיות שבוצעו בצאת השבת התגלה כי האדמו"ר סובל משבר בידו.

האדמו"ר ערך את התפילות והשולחנות הטהורים יחד עם משפחתו וסגל מקורביו, אך לא יצא לתפילת מנחה וסעודה שלישית במקום.

בתוך כך, בעולם החסידות מציינים, שאמש (מוצאי שבת קודש), שהו במושב אורה שלושה מגדולי האדמו"רים, וזאת לאחר שהאדמו"ר מבעלזא הגיע לבקר את גיסו האדמו"ר מויז'ניץ טרם צאתו לטיפול רפואי בגרמניה.

