בין שמיים וארץ: הרבי והספר בפסגות ההרים הלבנות

האדמו"ר ממבקשי אמונה תועד בעת לימוד תורה על רקע נופי האלפים בדאבוס, שווייץ • הרבי מנצל את השקט והשלווה של המקום להתחדשות רוחנית ולימוד מעמיק (חסידים)

האדמו"ר מתבקשי אמונה בלימוד בהרי דאבוס (צילום: באדיבות המצלם)

האדמו"ר ממבקשי אמונה, השוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ, תועד כשהוא שקוע בלימוד התורה הקדושה על רקע נופי ההרים המושלגים והאגמים הצלולים של הרי האלפים. התיעוד המרהיב מציג את הרבי יושב על ספסל עץ, כשהוא מעיין בספר פתוח, מוקף בטבע עוצר נשימה.

דאבוס, עיירת נופש ידועה, מושכת אליה רבים מבני הקהילות החרדיות, כולל אדמו"רים ורבנים, המגיעים לשם למנוחה והתחדשות רוחנית. במהלך שהותו, מקדיש האדמו"ר את זמנו ללימוד תורה, תפילה והתבוננות, תוך ניצול השקט והשלווה של המקום.

השהות בהרים הגבוהים נחשבת בקרב יודעי ח"ן כעת רצון מיוחדת, בה ניתן לתקן ניצוצות ולפעול ישועות. האדמו"ר ממבקשי אמונה, הידוע בעבודתו הרוחנית העמוקה, מנצל את הזמן הזה להתחזקות ולהתעלות.

כך או כך, המראות מדאבוס מזכירים את חשיבות השילוב בין גוף ונפש, ואת הצורך במנוחה והתחדשות גם עבור גדולי ישראל, המקדישים את חייהם ללימוד תורה ולעבודת ה'.

