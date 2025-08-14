כיכר השבת
על ספסל עץ פשוט

מתוך דבקות עליונה: הטיש המרומם של האדמו"ר מאמשינוב בצפת העתיקה

מאות מתושבי עיה"ק צפת קידמו את פני האדמו"ר מאמשינוב שהגיע לעיר לרגל הילולת זקנו | במהלך הביקור נערכה ברית מילה ובהמשך טיש מרומם שנמשך שעות ארוכות | צפו ברגעים המרגשים והתיעוד המרהיב (חסידים)

האדמו"ר מאמשינוב בטיש הילולא בצפת (צילום: דוד כהן / פלאש 90)

בהתרגשות דקדושה קידמו מאות מתושבי צפת, וביניהם המוני נופשים השוהים בתקופה זו - בימות החמה בעיר המקובלים, את פני האדמו"ר מאמשינוב, אשר הגיע לעיר לרגל הילולא קדישא של זקינו, הרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב זי"ע, הטמון בבית העלמין העתיק בטבריה.

האדמו"ר, הידוע בצניעותו ובפשטותו, ערך את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בצפת, לאחר שהשתטח על ציון זקינו הק'. המעמד נפתח בשמחת ברית לבן אחד מחסידיו, כאשר האדמו"ר מנדבורנה צפת, התכבד בסנדקאות.

בהמשך, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור במשך מספר שעות, מתוך דבקות עליונה ואחוז שרעפי קודש. כדרכו בקודש, ישב על ספסל עץ פשוט, ולא על כסא מפואר כמו שאר האדמו"רים. המעמד נמשך שעות ארוכות, כאשר האדמו"ר בירך את הקהל בברכת כוס של ברכה, ולאחר מכן ערך את ברכת המזון.

הביקור המרגש והמרומם הותיר רושם עז בלבבות המשתתפים, אשר זכו להתברך ולהתעלות ברוחניות יחד עם האדמו"ר.

האדמו"ר מאמשינוב בברית בצפת (צילום: דוד כהן / פלאש 90)
