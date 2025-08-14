אלפי חסידי סקווירא חגגו אמש (רביעי) את שמחת נישואי נין האדמו"ר מסקווירא, נכד לחתנו האדמו"ר מרחמסטריווקא מונסי.

במהלך שמחת החתונה הגדולה שנחוגה בקול רינה ותודה והמון חוגג בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות במרכז שיכון סקווירא, התקבל בהפתעה מכתב ברכה אישי מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אל רום מעלת האדמו"ר מסקווירא, מגדולי מנהיגי היהדות החרדית בארה"ב.

את המכתב הגישו לפני הקודש, בשיאו של השמחה, לאחר תפילת ערבית, שלושה עסקנים בולטים: ר' ישראל משה שפיצר, ראש עיריית שיכון סקווירא; ר' דוד כ"ץ, מהמקורבים לבית הלבן ור' אהרן בנציון ווידר, חבר בית המחוקקים של מדינת ניו יורק.

השלושה הגישו לרבי את המכתב, שהיה מונח בתוך נרתיק מהודר. האדמו"ר פתח את המכתב בהתרגשות וקרא אותו בעיון ובהנאה ניכרת, תוך שהוא מתעניין בעבודתם של העסקנים ומברך אותם בהצלחה ובסייעתא דשמיא. לבסוף, הורה הרבי לשמור את המכתב בגנזי ביתו נאווה קודש.

המכתב מהנשיא טראמפ מהווה ביטוי נוסף לקשרי הידידות וההערכה ההדדית בין הקהילה החרדית בארצות הברית לבין הממשל האמריקאי.

יצוין כי המכתב, מצטרף לשורת מכתבים והצהרות קודמות שבהן הביע טראמפ את תמיכתו בקהילות החרדיות ובערכיהן.