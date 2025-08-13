כיכר השבת
"תעזבו אותי"

כך הגיב האדמו"ר כשהבחין באלימות חסידים נגד החסיד הצעיר שביקש את ברכתו | צפו

"תעזבו אותי, למה אתם צובטים אותי?" | בחור חסידי שביקש לגשת אל האדמו"ר מאמשינוב בכדי לקבל את ברכתו, הותקף על ידי החסידים אך לא ויתר, וזכה לגשת אל האדמו"ר לקבל ברכתו (חסידים)

התקרית בסמוך למעונו של האדמו"ר מאמשינוב (צילום: לפי סעיף 27א)

תקרית חריגה התרחשה הבוקר (רביעי) בסמוך למעונו של האדמו"ר מאמשינוב בשכונת בית וגן בירושלים. בחור צעיר שניסה לגשת אל הרבי כדי לקבל את ברכתו, נתקל בהתנגדות מצד חסידים ומקורבים שניסו למנוע ממנו את הגישה. הבחור, שלא ויתר, התעקש לגשת לרבי תוך שהוא זועק: "תעזבו אותי, למה אתם צובטים אותי?"

האדמו"ר מאמשינוב, הידוע בצניעותו ובפשטותו, מקבל קהל בביתו שבשכונת בית וגן בירושלים. הוא מקדיש את זמנו ללימוד תורה, תפילה וקבלת קהל, ומעניק ברכות ועצות למבקשים. גם כעת, כשהאדמו"ר הבחין בנעשה, החווה למקורבים להפסיק להציק, והאציל עליו מברכות קודשו לרוב.

המקרה הנוכחי מדגיש את חשיבות ההנגשה והכבוד לכל אדם המבקש להתברך. הוא משקף את גישתו של האדמו"ר מאמשינוב, הרואה בכל יהודי נשמה יקרה הזקוקה לחיזוק וברכה, ללא הבדל מעמד או שיוך.

האירוע עורר תגובות רבות בקרב החסידים והציבור הרחב, שהביעו את הערכתם להתנהלותו של הרבי ולמסר החשוב שהעביר במעשיו.

האדמו"ר מאמשינוב ממשיך לשמש דוגמה ומופת לדרך של אהבת ישראל, ענווה וקבלת כל אדם בסבר פנים יפות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

