מתוקים מדבש: התאומים מויז'ניץ וסאטמר חגגו 'בר מצווה' משותפת

בחצרות הקודש ויז'ניץ וסאטמר חגגו שמחת בר מצווה מרגשת לתאומים, ניני האדמו"ר מויז'ניץ, השמחה נערכה ברוב פאר והדר במושב 'אורה' וכן בעיר התורה בני ברק | התאומים ערכו סיום מסכת ונשאו פלפול בנוכחות ציבור המשתתפים (חסידים)

שמחת בר המצווה לתאומים מסאטמר (צילום: א. אייזנבאך)

בקול רינה וצהלה והמון חוגג נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הבר מצווה לניניו התאומים של האדמו"ר מויז'ניץ, חתני הבר מצווה בנים לנכדו הרב יואל מייזליש, בן הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, וחתן האדמו"ר מדעעש ירושלים.

בחורי החמד זכו להגיע למושב אורה למעמד הנחת תפילין, ושמחת בר המצווה בצל זקנם הגדול - האדמו"ר מויז'ניץ, סמוך להמראתו לגרמניה, לשם המריא האדמו"ר בתחילת השבוע.

שמחת הבר מצווה המרכזית נחוגה בבני ברק, בהשתתפות המוני חסידים ומעריצים מבני המשפחה והחסידות.

במעמד ערכו בחורי החמד סיום מסכת, ואף נשאו פלפול נאה לכבוד יומם הגדול.

האדמו"ר מויז'ניץ בהנחת תפילין לניניו התאומים (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת הבר מצווה לתאומים מסאטמר (צילום: א. אייזנבאך)
