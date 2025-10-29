השחקן והמוזיקאי המפורסם אסף הרץ, שהתקרב לדת וליהדות בשנים האחרונות וחזר בתשובה, החליט לעבור לנייד כשר.

הרץ, שנהפך לבעל תשובה חסיד חב"ד, פרסם תיעוד ברשתות החברתיות עם הטלפון הכשר הוא כתב: "פלאפון קטן לאדם, צעד גדול לחירות, אל תתרגשו יותר מידי, זמין בשיחות והודעות".

הרץ בן ה-33 שיחק והופיע בעשור האחרון בערוצי הטלוויזיה המובילים בארץ והפך לכוכב. לפני כשלוש שנים חזר בתשובה והפך לחרדי חסיד חב"ד והחל להתלבש כחרדי מן המניין - ביגוד שחור לבן, ציצית, כיפה שחורה, חליפה ומגבעת.

בעבר וכפי שדווח ב'כיכר השבת, שיתף הרץ על התהליך שעבר, הביקור ב'770' ותגובת הסביבה למהפך בחייו.

אסף הרץ נשאל "איך דבר כזה קורה?", וסיפר: "קודם כל זה קרה בשמחת תורה, אחרי כבר תקופה שהתחלתי ללמוד ולהתחיל לשמור תורה ומצוות, פתאום הדברים התחילו להתבהר. בהקפות של שמחת תורה, החלטתי שאני הולך על 'לכתחילה אריבער', שאני עוזב את המקום הזה ומתחיל להיכנס עד הסוף לעבודת השם.

הרב איתי גבאי: "ואז מה, אתה מודיע בתיאטרון ביום אחד בהיר, פיניטו לה קומדיה?".

אסף הרץ: "יש צחוקים ויש חלאס".

הרב איתי גבאי: "מסיימים את העניין הזה ותוך כדי, אתה בעצם, עושה גם איזה סוג של הסבה מקצועית אם אפשר לקרוא לזה".

אסף הרץ: "אני מגיל מאוד צעיר כותב מוזיקה, מנגן, מלחין, שר, וזה באמת תמיד היה יותר קרוב אלי, כי זה דבר שאני יוצר בעצמי, אז היצירה הזו תמיד רצתה לצאת, אבל איך שהוא הגעתי למשחק בגיל 16, זה גם סיפור להתוועדות ארוכה, אבל זמנינו קצר.

"תמיד הייתי מוציא שירים, והייתי עושה את זה, אבל המשחק לקח לי את רוב הנפח, זה מאוד הצליח, הייתי בכל המקומות האלה ותמיד הייתי מוציא את השירים, אבל אמר לי חבר משהו יפה: 'תמיד שהייתה מוציא את השירים, הדמות, והשירים לא היו מתחברים' - כאילו בסופו של דבר, השירים זה אתה הרבה יותר. הניגון הוא קולמוס הנפש, כמו שאמר אדמו"ר הזקן ותמיד הייתי מביע את הלב שלי ככה.

"מצד שני הייתי מופיע במקומות, בתור שחקן, איזה דמות, הייתי נראה אחרת לגמרי, וזה אף פעם לא תפס. היום אני מבין למה. כשהדמות לא מתחברת אל מי שמדבר, זה לא תופס, ועכשיו פתאום נהיה ה'אתהפכא' הזה, והשירים פתאום מגיעים! איך להסביר? זה ההסבר היחידי שלי שהדמות מתחילה להסתדר עם הבן אדם".

הרב איתי גבאי: "אז הדמות מתחילה להתחבר, והדמות הזו נראית כמו חב"דניק מבית ואחרי אחרי שמחת תורה בשוק הפשפשים, שכל שוק הפשפשים על הרגליים, אסף הרץ מודיע בתיאטרון יום אחד בהיר שהוא לא מגיע, למרות שמנסים לעשות לכבודו 'התאמות', לסנן משהו בתפקיד: 'נסדר לך את זה שלא תצטרך לבוא במגע עם נשים' - וכל מיני דברים ואסף הרץ אומר: חברה זה לא קשור, זה לא בשבילי, אני הפסקתי עם זה, זה לא קשור אליי, אני עובר שלב, זה בערך השיח שהיה שם, שהיית מוכן במידה מסויימת לוותר עוד על כל התופעות שמצטרפות לזה, ואתה מחליט להיכנס לישיבה, ככה, ביום אחד בהיר".

אסף הרץ: "מגיע לישיבה. ישיבת רמת אביב, הרב יוסי גינזבורג. נמצא שם, ופתאום מגיע לדבר העיקרי. שלא הגעתי לרבי. הרב איתי, אני אוהב אותך מאד. אנחנו מתוועדים כאן, לחיים, לחיים. אחרי שנה איתך, כבר הבנתי שאני צריך לראות עוד משהו, עוד חסידים, עוד שלוחים, ואתה בן אדם עסוק. כמה אני יכול 'להציק' לו, בוא נלמד זה, בוא נלמד זה, בן אדם עסוק, הוא אמן גדול, עם תערוכות, גלריות, והכל קורה, התחלתי להרגיש קצת כמו... נזקק, וגם כל הזמן טפטפו לי: 'תלך לישיבת, תלך לישיבה' - וכל פעם אמרתי: 'לא, עדיין לא שייך' - ואז הגעתי לישיבה ופתאום, כבר נפתחו לי העיניים. פתאום יש הרבה לא כמו איתי, כי אין תחליף אבל יש מחליף... כל יהודי הוא עולם מלא, כל אחד הוא מיוחד, ואתה קולט שכל אחד יהלום, ואז, רק אחרי אחרי שלושה שבועות שאני שם בישיבה, שני חברים שלי מהישיבה ביקשו ממני להסיע אותם לשדה תעופה, הם נוסעים לרבי ל-י' שבט, אני לא תכננתי לנסוע לרבי, אפילו לא חשבתי על זה.

"ובדרך עוצרים אצל החבר, אבא שלו הכין סנדוויצים, במקרה או שלא, הוא הכין תשעה סנדביצים, מלא, לא מבינים למה כל כך הרבה, פתאום צצה לי מחשבה בראש, למה שאני לא אסע? מה אני צריך לעשות, רק לדבר עם שני אנשים. אחד עם אמא שלא תילחץ, ועם חבר שישמור לי על הדירה, יש דברים, יש עניינים - מדבר עם שניהם, מקבל את האישור, פותח אגרות קודש, הרבי כותב לי שם: 'י"ט כסלו, צריך לנסוע להתוועדות במקום שלא היה בחיים' - אני אומר, אוקיי, נסגר הסיפור, עכשיו, אין לי כרטיס, צריך אישור של קורונה, צריך כל מיני עניינים, מזמינים כרטיס, בדרך מסתדר הכל, עולה למטוס, ברוך השם מגיע ל'770'".

"בניו יורק הייתי, אבל בבית המקדש ('770') עוד לא הייתי, ואז אני פותח את הדלתות, בעולם שממנו אני מגיע, הכי קרוב לזה זה עולם הקוסמים של 'הארי פוטר', אני לא יודע מי כאן מכיר, אבל זה עולם מקביל. עכשיו שלא תחשבו שהכל היה אורות, למה אני מגיע עם אורות גדולים, אבל ידוע שחב"ד זה לא 'פינת ליטוף', ישר כמה 'סטירות לחי', ככה שאני אגיע לשבת, ככה יוריד את כל האף... ואת כל השטויות שיש לי בראש, גם שאני חושב שאני מושלם, ושאני כזה בן אדם טוב, עדיין, תוריד, תוריד, תוריד, הכל טוב, תדע איפה אתה נמצא.

"בוא נגיד שבשישי אני יושב מול הכיסא של הרב, התחלתי להתפלל שחרית בוכה ובוכה לרבי וברוך השם כל הדברים שם הכל היה פלא עצום...

"שניה לפני שאנחנו חוזרים מהמטוס, ככה, בהרגשת הלב, אני מעלה פוסט שהייתי ב'770' עם תמונה של הרבי וקצת ממש שככה חוויתי ב'770', עולה למטוס, 20 שעות עם עצירה בדרך, נוחת, פותח את הטלפון- מבול של של הודעות, שיחות, בקשות, עניינים, שלא היה כדוגמתו, ברוך השם הרי אני עושה מוזיקה ובדיוק הוצאתי שיר עם קליפ שמתאר בדיוק את המסע. אני מחפש איך לפרסם אותו, אבל יש גבול, הכבוד והיכולת שאתה יכול לעשות כי אני לא מפעל (בעזרת השם שנהיה...) - אני מעלה שירים ורוצה לגעת כל פעם ביהודי אחד, בעוד בן אדם ופתאום הרבי עוקף לך את כל העולם, לך תבין, ו..בום מנחית את הכל.

"מה שמדהים שזה בדיוק הפוך. כמות הקידוש השם שקיבלתי בהודעות והחיוביות של עם ישראל, הגילוי אהדה זה דבר שהוא קודם כל מאוד מרגש, הוא מרחיב את הלב, והמציאות משתנה, המציאות משתנה, אנשים קרובים אליי, אנשים רחוקים ממני.

"היום אני אומר משהו אישי - הנה אמא שלי, אם את רואה, אמא שלי באה אלי מעצמה, אני לא מדבר איתה על הדברים האלה בכלל והרי להורים הכי קשה עם מהלכים מאוד קיצונים וזה היה קיצוני, אבל היא באה אלי היום ואומרת לי: 'אסף אני רוצה להתחיל לשמור שבת', זה לא שאני עכשיו אמרתי לה משהו, אנחנו רק מתנהלים".