אלפי חרדים קיבלו אמש בשעת לילה מאוחרת "צינתוק" - חיוג קצרצר ממספר שנשמר אצלם מבעוד מועד תחת השם :צבע שחור". בחיוג למספר המצנתק, נשמעו הפרטים על מיקום ניסיון מעצר העריק החרדי תלמיד ישיבת רבנו חיים עוזר. מאות נהרו לגבול רמת גן ובני ברק, שם 8 שוטרים צבאיים ניסו לאתר את תלמיד הישיבה. השוטרים יצאו מהמקום ללא העריק וללא הניידת איתה הם הגיעו לזירה. במקרה נוסף - תלמיד ישיבה מבית שמש נעצר בתחנת המשטרה והוסגר למשטרה הצבאית. כל הפרטים מהזירות השונות - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הספד חריג בכנסת

יו"ר שלומי אמונים ח"כ מאיר פרוש, ספד לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן גוריון ושיבח אותו על ביסוס עולם הישיבות בישראל. במקביל - פרוש תקף בחריפות את היועמ"שית גלי בהרב-מיארה שאמש השתלחה שוב בחרדים, אחרי תקופה ארוכה בה קולה נדם במרחב הישראלי, מאז התפוצצה פרשיית הפצ"רייה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

השקפה מבחוץ

תלמידי ישיבת נתיבות אביעזר - וולפסון, קיבלו בשבועות האחרונים הנחיה חדשה לפיה אין להשתתף ב'וועדים' ו'שמועסים' הנמסרים בקרבת הישיבה על ידי רבנים שאינם נמנים על צוות הישיבה. לתלמידים נמסר כי הישיבה לא תאכוף את ההנחיה בכוח וכי היא סומכת על תמימות ליבם של התלמידים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

ש"ס או הליכוד?

אלישיב רבין, שכיהן בעבר כמזיכר זיעת ש"ס בכנסת (בתקופת אלי ישי), הצליח להדיח את היו"ר הבלתי מעורער של סניף הליכוד בבני בר יעקב וידר. וידר שהודה בהפסד, האשים את העסקונה החרדית בהתערבות בוטה בהליכים הפנימיים של הליכוד. מי שדווקא בירך על התוצאה - הוא פטרונו הפוליטי של רבין, השר שלמה קרעי שתקף את וידר בראיון לישי כהן באולפן כיכר השבת. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

באו חושך לגרש

תלמידי ישיבת באר התלמוד הוכיחו לעצמם ולשטן - כי דבר לא ימנע מהם להמשיך בשטייגען האדיר של זמן חורף - גם לא הפסקת חשמל בשעות הערב. התיעודים המרגשים שהגיעו אלינו מחזון יחזקאל - הותירו אותנו פעורי פה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.