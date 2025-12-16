כיכר השבת
המלחמה הסתיימה - ישראל וגרמניה דוהרות לחיזוק היחסים | זו הפגישה שהתקיימה היום

לאחר שהסתיימה המלחמה בעזה שערערה במידת מה את היחסים בין ישראל לגרמניה, היום קיים שר הכלכלה ניר ברקת פגישה מדינית חשובה עם מקבילתו הגרמנית | אלו ההצהרות שנמסרו בתום הפגישה (חדשות) 

הפגישה, היום (צילום: אסף אפרתי)

ח"כ ניר ברקת סיים לפני זמן קצר (שלישי) פגישה חשובה עם שרת הכלכלה והאנרגיה של גרמניה, כך הודיע משרדו.

לפי ההודעה, השניים דנו על קידום וחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לגרמניה, לאחר המלחמה.

השר ברקת אמר לאחר הפגישה: "שמחתי לשמוע מהשרה כי הם מעוניינים להעמיק את הקשרים הכלכליים. החיבור בין התעשייה הגרמנית החזקה לטכנולוגיה הישראלית מעמיק את השותפות, מייצר צמיחה ומחזק את כלכלות שתי המדינות", כך השר ברקת.

שרת ה והאנרגיה של גרמניה הבטיחה: "נגביר עוד את שיתוף הפעולה ההדוק עם ישראל".

היחסים בין ישראל לגרמניה, הידידה הגדולה ביותר של המדינה היהודית באירופה, ידעו תקופה מתוחה בזמן המלחמה ואף אמברגו חלקי שהוטל על ידי הממשלה הפדרלית המשותפת לימין ושמאל.

כעת, לאחר שהסתיימה המלחמה, נראה כי שתי המדינות מעוניינות לחדש את היחסים כקדם - ואף להגביר עוד יותר את שיתוף הפעולה במגוון תחומים.

