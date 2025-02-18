אחרי שנפתלי בנט אמר השבוע, כי לא ייתן להנהגה שכשלה להמשיך, בכנס פעילים ציוני דתי, הוא הודיע כי הכי טוב זה להקים ממשלת אחדות ולהפסיק את החרם עליו | על בן גביר הוא אמר: הוא לא רציני אבל לא מחרים אותו", בנוסף הוא דיבר גם על איילת שקד והשר סמוטריץ' | כך הגיבו באופוזיציה נגדו (חדשות, פוליטי)
חבר הכנסת אחמד טיבי, נאם הערב בכנסת לזכרו של רה"מ המנוח רבין, ותקף את הצביעות של השמאל | במהלך הנאום, פנה טיבי לגנץ, שישב באולם ואמר: "בשנה האחרונה תחת באחריותך נהרגו 186 פלסטינים. פלסטיני הרוג כל יומיים יותר מאשר כל שנה ב16 השנים האחרונות" | צפו (פוליטי)