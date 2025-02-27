מארה"ב מגיעה הבשורה המרה על פטירתה בגיל 93 של מרת גיטל שוטנשטיין ע"ה, אמו של פטרון התורה ג'יי שוטנשטיין | המנוחה עמדה במסירות לצד בעלה וילדיה בהקמת אימפריית 'ארטסקרול' וזכתה לראות את המהפכה בלימוד הגמרא פושטת בכל בתי המדרש | דמות של יראת שמים שתחסר למכריה הרבים | ההלוויה היום בארה"ב (דיין האמת)
מאות נגידים בראשות ראש הישיבה רבי ראובן פיינשטיין ופטרון הש"ס מר ג’י שוטנשטיין השתתפו בשבת התאחדות יוצאת דופן שערכו בממלכת התורה לכבוד שנת החמישים • במרכז הוועידה המרכזית נחשפו המספרים המדהימים בחלוקת כרכי ש"ס וספרים נוספים ללוחמים, פצועים ומשפחות שכולות מאז השבעה באוקטובר • סקירה (ברנז'ה)