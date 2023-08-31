בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת אייליין וייס ע"ה, שלוחה ומחנכת דגולה ממיאמי • בצעירותה קבעו הרופאים בנחרצות כי לא תוכל להביא ילדים לעולם, אך לאחר ברכה נדירה מהרבי מחב"ד - חוללה נס רפואי והקימה משפחה מפוארת עם 15 ילדים • ההלוויה בערב שבת בבית שמש (דיין האמת)
סמל מקסים מולצ'נוב, צעיר בן 20, שעלה מאוקראינה לישראל והתגורר בהרצליה - הוא ההרוג הבוקר בפיגוע הדריסה סמוך למחסום מכבים | מי שעדכנה את בני משפחתו בחרקוב בטרגדיה הנוראה היא שליחת חב"ד הרבנית מרים מוסקוביץ | היא מתארת: "לא היה קל למצוא את הבית, היו בכיות, הלם"