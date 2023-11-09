תפיסת הביטחון של מדינת ישראל מושתת על המונחים: הרתעה, התרעה, הכרעה. ולאחרונה התווסף המונח - הגנה | אלי דן בסקירה של תפיסת הביטחון הישראלית לאורך מלחמות ישראל, ומה השתנה במלחמה הנוכחית נגד החמאס והחיזבאללה? (צבא)
משרד הביטחון סירב (פעמיים) להכיר בקשר כלשהו בין מחלת האסטמה לבין השירות הצבאי של שריונר שלחם ב-1982, וסיפר כי תנאי השירות עוררו אצלו את המחלה, ממנה סבל בילדותו. בשבוע שעבר בימ"ש השלום בירושלים קיבל את ערעורו (משפט)
מלחמת לבנון הראשונה שכונתה בתחילתה מלחמת שלום הגליל. ונועדה לחסל את קיני הטרור בדרום לבנון של ארגונים פלסטינים שסולקו מירדן בספטמבר השחור. ישראל שקעה בבוץ הלבנוני והמלחמה סמנה שינוי כיוון ביחס החברה הישראלית למלחמות