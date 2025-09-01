ברקע העימות המתפתח בין חיזבאללה לממשלת לבנון, הבוקר (שני) דווח במדינה כי חיילים ישראלים מסתובבים בחופשיות בדרום לבנון וצבא לבנון לא עושה דבר בעניין. התושבים מתארים את הנוכחות הצבאית הלבנונית כ"סמלית", שכן החיילים הישראלים, כך לטענתם, אינם נעצרים אפילו כשהם עם מדי צה"ל או בלבוש אזרחי.

על פי הדיווח בעיתון אל אח'באר הנחשב לשופר החיזבאללה, חיילי צה"ל וישראלים ישבו לאכול ולשתות קפה במסעדות במרג'עיון וברג' אלמולוכ. בדיווח נטען כי ארבעה חיילי צה"ל "על מדים" נכנסו לכפר ברג' אלמלוכ הסמוך למטולה, שם קנו כוסות קפה אצל בעל העסק (בית קפה) בשם "אקספרס". לאחר מכן הם המשיכו ללא הפרעה.

במקרה נוסף בשבוע שעבר נכנסו ישראלים בלבוש אזרחי למסעדה במרג'עיון לארוחת צהריים, ובתום הארוחה הפתיעו את בעל המסעדה כשביקשו לשלם בשקלים ורק אז התברר שהם ישראלים.

על פי הדיווח, המודיעין הצבאי של חיזבאללה תחקר את בעל המסעדה על "קבלת הפנים" שלו לאנשי צבא האויב, והוא הצהיר שלא הבין שמדובר בישראלים עד שביקשו חשבון.

מנגד, מקור ביטחוני אמר ל"אל-מנאר" של חיזבאללה כי הדיווח שהופץ בכמה כלי תקשורת וברשתות החברתיות, על קבוצות של חיילי אויב בבגדים אזרחיים הנכנסים למסעדות באזור הגבול, הוא "מפוברק ותוצר דמיונו של כותב הידיעה".

המקור הוסיף: "אני קורא לאזרחים לא להאמין לכל מה שנכתב או מומצא אלא להתייחס לכלי תקשורת אמינים הידועים באמינותם, במקום לרוץ אחרי אלו המחפשים סקופ עיתונאי".