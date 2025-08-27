בלבנון מדווחים הבוקר (רביעי) כי בוטל ביקורו של השליח האמריקני תום בראק בכפרים צור ואל ח'יאם שבדרום לבנון עקב מחאות ענק של תומכי חיזבאללה.

בתיעודים מהמקום נראית "קבלת פנים" שהכינו לו תושבי המקום - דגלי חיזבאללה, שלטי שהידים וכתובת על הכביש נגד קבלת פקודות מ"השטן הגדול" (ארה"ב) - וגם ציור של מגן דוד.

בתוך כך, בעיתון אל-אח'באר הלבנוני הנחשב לשופר החיזבאללה דיווח הבוקר כי אחד מהסעיפים בחזון האמריקני של "לבנון ללא התנגדות ונשקה", קובע שיש להתייחס לרובע הדאחיה הדרומית כפי שמתייחסים למחנות הפליטים הפלסטיניים - באמצעות הצבת מחסומים בכניסות ל"בירה של חיזבאללה", הכפפת הנכנסים והיוצאים לבדיקות קפדניות, החמרה בהגבלות על הכנסת סחורות וחומרים, בדיקה מדוקדקת של מקורותיהם ויעדיהם, פיקוח על תנועת הכספים ומעקב אחר מקורותיהם עד ליעד הסופי.

לפי הדיווח, המשימה הזו לא תוטל על הצבא הלבנוני כהצעה ראשונית, אלא נשקלת מסירתה לכוח ביטחוני זר שעשוי להיות בעל אזרחות ערבית.

יצוין כי במקביל, מתנהל מהלך נוסף שמקדמים האמריקנים - להקמת אזור חיץ בגבול הדרומי עם ישראל, בעומק של שלושה קילומטרים לפחות, והפיכתו לשטח ריק מבנייה ותושבים - כלומר, ל"אדמת בור".

במקביל, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני מדווח ממקורותיו כי חיזבאללה צפוי להודיע על הקצאת מיליארד דולר לטובת שיקום הדאחייה בביירות והאזורים שנפגעו במהלך המלחמה עם ישראל, מלבד היישובים שנמצאים בקו הראשון עם ישראל ויישובים שעדיין נמצאים בסכנת תקיפה על ידי ישראל.

המקורות דיווחו כי הכסף והתוכניות כבר מוכנים, והבניינים צפויים להיבנות תוך 8 חודשים לכל היותר בשלב הראשון.

בתוך כך הבכיר הלבנוני אשרף ריפי, שיגר תלונה לרשויות במדינה נגד מנהיג חיזבאללה נעים קאסם, זאת לאחר שפיזר איומים על מלחמת אזרחים במידה ואכן ההחלטה שקיבלה הממשלה לפרק את חיזבאללה מנשקו תצא לפועל.