חסידי זוועהיל מסכמים חג שבועות ושבת קודש רצופי התעלות, בצל הקודש של האדמו"ר מזוועהיל, במרכז החסידות בירושלים.

בערב החג, כהכנה דרבה לקבלת התורה, פקד האדמו"ר את שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, שם העתיר בתפילת מעריב וספר את הספירה האחרונה של ספירת העומר "מלכות שבמלכות", בנוסח המלבב מדור דור, כשהמוני החסידים מסובבים אותו כחומה.

לקראת החג, קושט והודר היכל בית המדרש הגדול של החסידות בציצים ופרחים כמסורת החג, כמו כן מקומו של האדמו"ר קושט כיאה. במהלך כל ליל שבועות, ישב האדמו"ר בהיכל ואמר את סדר ה'תיקון' יחד עם כל קהל החסידים.

בבוקר יום החג, ניגש האדמו"ר לפני התיבה לתפילת שחרית ולקריאת ה'אקדמות'. בהמשך, עלה האדמו"ר לעשרת הדיברות וקרא בתורה.

לאחר תפילת מנחה של יום טוב, ערך האדמו"ר שולחן 'לחיים טיש' מיוחד לרגל חג מתן תורתנו. מיד לאחר מכן, נרשם מחזה מרהיב עין ברחובות ירושלים, כאשר האדמו"ר יצא בראשות קהל החסידים בהליכה רגלית ממושכת לעבר הכותל המערבי, שם התפללו תפילות קבלת שבת ומעריב של שבת קודש.

ביום השבת, לאחר תפילת מנחה, ערך האדמו"ר את השלחה"ט רעווא דרעווין יחד עם טיש נעילת החג, ונשא מדברות קודש בענייני השעה וקבלת עול תורה.