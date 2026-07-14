שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה היום (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה רשמית להעניק חנינה לאלאור אזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. המהלך מגיע כאשר חלפו למעלה מעשור מאז האירוע שטלטל את המדינה, ואזריה כבר ריצה את מלוא עונש המאסר שנגזר עליו.

במכתבו לנשיא, הדגיש שר הביטחון כי "אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד". לדבריו, "הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים".

כ"ץ ציין במכתבו כי יש להביא בחשבון את שירותו של אזריה כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר, את נסיבות האירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית מורכבת, ואת המחיר האישי, המשפחתי והציבורי הכבד ששילם לאורך השנים. כמו כן הדגיש את מאמציו של אזריה להשתקם, להקים משפחה ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.

שר הביטחון הפנה במכתבו לשינויים שחלו במציאות הביטחונית מאז האירוע. "מאז האירוע חלפו שנים רבות שבמהלכן ידעה מדינת ישראל את מתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר ואת השלכותיה הקשות", כתב כ"ץ. לדבריו, אירועים אלה "המחישו באופן חד את אופייה האכזרי של אידיאולוגיית הטרור הפלסטיני שעמה מתמודדת מדינת ישראל".

מטוס קטלני מטורקיה: מצרים מציפה את הגבול בכטב"מים דוד הכהן וב. ניסני | 13.07.26

כ"ץ הוסיף כי "מציאות זו מעניקה הקשר רחב יותר לנסיבות שבהן פעלו לוחמי צה"ל לאורך השנים מול אויבים אכזריים וחסרי מעצורים". במקביל, ציין שר הביטחון, במהלך השנים האחרונות שוחררו מאות מחבלים מבתי הכלא בישראל במסגרת עסקת השבת החטופים.