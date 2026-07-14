שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה היום (שלישי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה רשמית להעניק חנינה לאלאור אזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. המהלך מגיע כאשר חלפו למעלה מעשור מאז האירוע שטלטל את המדינה, ואזריה כבר ריצה את מלוא עונש המאסר שנגזר עליו.
במכתבו לנשיא, הדגיש שר הביטחון כי "אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד". לדבריו, "הדבר מהווה מסר שלילי לבנינו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים".
כ"ץ ציין במכתבו כי יש להביא בחשבון את שירותו של אזריה כלוחם וכחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר, את נסיבות האירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית מורכבת, ואת המחיר האישי, המשפחתי והציבורי הכבד ששילם לאורך השנים. כמו כן הדגיש את מאמציו של אזריה להשתקם, להקים משפחה ולהשתלב מחדש בשוק העבודה.
שר הביטחון הפנה במכתבו לשינויים שחלו במציאות הביטחונית מאז האירוע. "מאז האירוע חלפו שנים רבות שבמהלכן ידעה מדינת ישראל את מתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר ואת השלכותיה הקשות", כתב כ"ץ. לדבריו, אירועים אלה "המחישו באופן חד את אופייה האכזרי של אידיאולוגיית הטרור הפלסטיני שעמה מתמודדת מדינת ישראל".
כ"ץ הוסיף כי "מציאות זו מעניקה הקשר רחב יותר לנסיבות שבהן פעלו לוחמי צה"ל לאורך השנים מול אויבים אכזריים וחסרי מעצורים". במקביל, ציין שר הביטחון, במהלך השנים האחרונות שוחררו מאות מחבלים מבתי הכלא בישראל במסגרת עסקת השבת החטופים.
"בנסיבות אלה, וכאשר אלאור כבר ריצה את מלוא העונש שנגזר עליו, קשה להצדיק את המשך הפגיעה ביכולתו להשתלב באופן מלא בחברה, לעבוד ולהתפרנס", הדגיש כ"ץ. לדבריו, "אין מדובר במחיקת שאירע, אלא במתן ביטוי לעקרון השיקום, לאחר שנים רבות שבהן נשא בתוצאות מעשיו".
בית הנשיא ממתין לחוות דעת נוספות
מבית הנשיא נמסר בתגובה כי "אלאור אזריה הגיש בקשה לקיצור תקופת הרישום הפלילי. בהתאם לנוהל המקובל, הבקשה הועברה למערכת הביטחון לצורך קבלת חוות דעתם של הגורמים הרלוונטיים, בכללם שר הביטחון וצה"ל".
על פי ההודעה, "בשלב זה התקבלה חוות דעתו של שר הביטחון בלבד, ובבית הנשיא ממתינים לקבלת יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה. לאחר קבלת כלל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש".
יצוין כי חוות הדעת הנדרשות הן של הרמטכ"ל, הפרקליטות הצבאית וראש אכ"א.
דובר צה"ל מסר כי "בהתאם לנהלים, ההליך לבחינת בקשת חנינה ומחיקת רישום פלילי נבחן על-ידי שלושה גורמים בצה"ל - פרקליטות צבאית, אכ"א ורמטכ"ל. לאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צה"ל היא כי אין בנסיבות כדי להיעתר לבקשת מחיקת הרישום הפלילי. בהתאם לנוהל, עמדה זו הועברה לשר הביטחון".
כזכור, אזריה הורשע בהריגה לפני כשמונה שנים לאחר שירה למוות במחבל מנוטרל בחברון. המקרה עורר סערה ציבורית רחבה והפך לסמל למחלוקות סביב כללי הפתיחה באש של צה"ל. אזריה ריצה את עונש המאסר שנגזר עליו כבר בשנת 2018, אך הרישום הפלילי ממשיך להשפיע על יכולתו להשתלב בשוק העבודה.
0 תגובות