צבא ארה"ב הודיע הערב (שלישי) כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, במקביל להיערכות לחידוש המצור הימי בעוד כחצי שעה. מוקדם יותר הערב גורם אמריקני רשמי אישר לרשת abc כי ארה"ב מבצעת תקיפות אוויריות באיראן בשעתיים האחרונות.

במקביל, באיראן דיווחו על כי נשמעו שלושה פיצוצים רצופים בבנדר עבאס. כמו כן, דווח על פגיעות מזרחית לעיר הנמל. באיראן ובסוכנות הידיעות "סאברין ניוז", המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחו כי נשמעו פיצוצים בעיר אהוואז שבדרום-מערב איראן.

בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" דיווחה כי "נקודה באי קשם נפגעה מטיל לפי מקורות מקומיים ואישור של מקורות רשמיים. לא דווח על נפגעים באירוע ולא נגרם נזק לתשתיות המגורים והמסחר באי".

בהודעת פיקוד המרכז של ארה״ב נכתב: בשעה 15:00 (שעון החוף המזרחי של ארה”ב) היום, כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) החלו בגל תקיפות נוסף נגד איראן, במטרה להמשיך ולפגוע ביכולות האיראניות המשמשות לתקיפת כלי שיט מסחריים במצר הורמוז.

על פי ההודעה, התקיפות מתבצעות במקביל להיערכות הכוחות האמריקניים לחידוש המצור הימי על נמלי איראן ואזורי החוף שלה. המצור ייכנס לתוקף בשעה 16:00 (שעון החוף המזרחי של ארה”ב).

קודם לכן, צבא כוויית מסר כי במהלך הערב יורטו חמישה טילי שיוט, טיל בליסטי אחד ו-33 כטב"מים. כמו כן, כלי שיט של הצי הכווייתי הותקף, וארבעה אנשי כוחות הביטחון נפצעו. עוד מסר הצבא כי ה"תוקפנות" האיראנית נגד כוויית כוונה לעבר כמה מתקנים חיוניים ואזרחיים, ושברי יירוט נפלו בכמה מיקומים וגרמו לנזק ברכוש.

במשמרות המהפכה טענו כי הם השמידו "כמה מחסני נשק וחלקים מספינות ומטוסי אויב בבסיס שייח עיסא בבחריין". עוד נמסר: "לוחמינו גם השמידו או גרמו נזק לכמה כטב"מים מדגם MQ9 בבסיס חיל האוויר עלי א-סאלם בכוויית, על ידי תקיפת הפלטפורמה שבה הם נפרסו. התקיפות האלה הן תגובה לתקיפות הצבא האמריקני היום, שבהן תקף כמה אתרי חוף צבאיים".