מדוע קיפצה האש סביב הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו כשלמדו תורה?

איך הבעש"ט הקדוש לימד תורה?

פעם אחת למדו תורה פי מרן אלוקי הבעל שם טוב הקדוש, וליהטה אש סביבותיהם, עד שנזדככו כל כך, וקיבלו תורה מפי מרן כדרך שקיבלו ישראל על הר סיני בקולות וברקים וקול שופר חזק מאוד ממש הכל כמו בהר סיני, כי אותן הקולות לא נתבטלו כי הם אלוקות, אלא שצריך קדושה וזיכוך (מגילת הסתרים קאמרנא).

ומוזכר גם בשבחי הבעש"ט: שמעתי מפי הרב החסיד דק"ק פולנאה שקיבל מהבעל שם טוב הקדוש תורתו השייך לנשמתו בקולות וברקים, כמו שקיבלו ישראל התורה בכלל, כך קיבל הבעל שם טוב הקדוש בפרט.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

יריית פתיחת ימי האורה בויז'ניץ; המעמד האדיר בליל האחרון של ספירת העומר חיים רוזנבוים | 21.05.26

הבעל שם טוב הקדוש הזהיר מאוד ללמוד את ארבעת חלקי השולחן ערוך בלי שום פרוש, וללמדם גם עם הקטנים, וכל שכן הגדולים, כי בלימוד זה יש הרבה מניעות, והתורה משתכחת מישראל, ואם רוצה לפסוק דין, יעיין היטב במפרשים (כתר שם טוב, סימן תכ"ג).

כל אחד צריך לדעת, שע"י תורתו ותפילתו הוא גורם שפע בכל העולמות, רק שמצד הענווה האדם לא מאמין בזה, וגורם לעצמו להתרחק בעבודת השם יתברך, וידע, שגם המלאכים ניזונין ע"י תורתו ותפילתו, ואילו היה מאמין בזה, היה עובד השם בשמחה וביראה מרוב כל (תולדות יעקב יוסף, פר' עקב).

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, אמן!