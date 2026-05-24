אחרי ה'ברקס' לחוק הגיוס של נתניהו: זה תאריך הבחירות המסתמן

לאחר הוראת ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לחברי הכנסת של דגל התורה להפסיק שיתוף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס, ולהמשיך בחקיקת חוק פיזור הכנסת, ישראל מתקרבת במהירות לבחירות, כאשר התאריך המסתמן בהן הן ייערכו הוא בין ראש השנה ליום כיפור (חדשות)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

אחרי שראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה לחברי הכנסת של להפסיק שיתוף פעולה עם חקיקת , ולהמשיך בחקיקת חוק פיזור הכנסת, ישראל מתקרבת במהירות לבחירות, כאשר התאריך המסתמן בהן הן ייערכו הוא ד' תשרי ה'תשפ"ז, 15.9 למניינם. יום אחרי צום גדליה.

עד כה, בדגל התורה מעוניינים לקיים את הבחירות ב-8 בספטמבר, בש"ס רוצים את 15 בספטמבר - והאחרון גם נראה כעת כתאריך הרלוונטי ביותר. 1 בספטמבר, בכל מקרה, ירד סופית מהפרק.

כפי שדיווחנו בפרסום ראשון, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, הורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' להפסיק כל שיתוף פעולה עם חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

ההוראה הדרמטית מגיעה על רקע הטענות בקואליציה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל בימים אלו לאשר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית כבר בימים הקרובים.

הוראת הגר"ד לנדו לח"כים מ'דגל' היא כי יש להמשיך בחקיקת חוק פיזור הכנסת ולא להיענות לבקשות ראש הממשלה לדחות את ההליך. הסיבה המרכזית להחלטה זו, כך לדברי בכירים בסיעה, היא חוסר האמון העמוק של הגר"ד לנדו בראש הממשלה נתניהו.

דגל התורהחוק הגיוסבחירות 2026

30000חסידי ברלסב לא יצביעו , כי נמצאים באומן או בדרך מאומן יומיים אחרי ראש השנה
