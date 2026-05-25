ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי ישראל מתכננת להגביר את הלחץ הצבאי אל מול ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים", הודיע נתניהו בסרטון שפרסם.

"אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם", הבהיר ראש הממשלה. הוא הוסיף כי יש צוות מיוחד שעובד לפתור את בעיית הרחפנים.

"בינתיים אתם מגלים חוסן, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו", הוסיף נתניהו, וסיכם: "אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נכה אותם שוק על ירך".