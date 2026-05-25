הסלמה מול לבנון

נתניהו יצא בסרטון תוקפני: "נגביר את המלחמה, נכה בהם שוק על ירך"

ראש הממשלה נתניהו הודיע על תוכניות להגברת הלחץ הצבאי על חיזבאללה | "אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הבהיר רה"מ (בארץ)

ראש הממשלה הודיע כי ישראל מתכננת להגביר את הלחץ הצבאי אל מול ארגון הטרור ב.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים", הודיע נתניהו בסרטון שפרסם.

"אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם", הבהיר ראש הממשלה. הוא הוסיף כי יש צוות מיוחד שעובד לפתור את בעיית הרחפנים.

"בינתיים אתם מגלים חוסן, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו", הוסיף נתניהו, וסיכם: "אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נכה אותם שוק על ירך".

בנימין נתניהומלחמה בישראלחיזבאללהלבנוןתיעוד

1
קשקש גדול, אנחנו ואנחנו ואנחנו, בנתיים נהרגים חיילים ומדינה הרוסה
עוזי

