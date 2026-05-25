כיכר השבת
פרסום ראשון

דרעי דורש בחירות בעשרת ימי תשובה, בוועדת הבחירות ציינו את הקשיים

יו"ר ש"ס דרעי דורש שהבחירות יתקיימו בעשרת ימי תשובה, בין ראש השנה לכיפור, אלא שבכנסת טוענים כי מדובר בהליך מסובך שמעלה קשיים | בוועדת הבחירות אישרו את הקשיים אך הדגישו: "נבצע את הבחירות בכל מועד שהכנסת תחליט" (פוליטי)

3תגובות
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג (יונתן זינדל, פלאש 90)

יו"ר ש"ס, ח"כ , ממשיך לדרוש בימים אלו שחוק פיזור הכנסת ייקבע כי הבחירות יתקיימו ב-15 בספטמבר, תאריך שיוצא בד' תשרי, עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים.

בישיבת הסיעה שהתקיימה בצהריים בכנסת התבטא דרעי: "בחירות בעשרת ימי תשובה זה מהלך טוב לכל גוש הימין, לא רק לש"ס". דרעי התייחס גם לחשש שהנוסעים לאומן לא יספיקו לחזור וטען: "החסידים חוזרים מיד אחרי החג, אני מכיר אותם, זה לא באמת ישפיע".

אלא של'כיכר השבת' נודע שגורמים בוועדת הבחירות העלו בימים האחרונים קשיים בקיום הבחירות בעשרת ימי תשובה, תוך הדגשה כי הוועדה תבצע את הבחירות בכל מועד שתקבע הכנסת.

הקשיים בקיום הבחירות בין היתר בשל העובדה שיש צורך בפיזור למעלה מ-10,000 קלפיות ברחבי הארץ, פיזור שמבוצע יומיים לפני הבחירות אלא שיומיים לפני הבחירות חל ראש השנה.

כך גם העובדה שהוועדה פועלת במסגרת השבוע שאחרי הבחירות כדי לבקר ולאשר את תוצאות הבחירות, אלא שבימים אלו חל יום הכיפורים.

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "ועדת הבחירות המרכזית תבצע את הבחירות בכל מועד שתקבע הכנסת, על הצד הטוב ביותר. יחד עם זאת, יש להדגיש כי חלק מההיערכות המתחייבת, ובכלל זה פיזור תיבות הקלפי למעלה מ-12,000 אתרים, אמורה להתקיים יומיים לפני יום הבחירות - שבמועד זה יהיה בראש השנה.

"ויותר מוקשה מכך, הוא יום הכיפורים שעתיד לחול במסגרת 8 הימים שיש לוועדה לוודא ולבקר את תוצאות הבחירות. הוועדה תביא שיקולים אלה בפני הכנסת שתכריע לפי הבנתה".

אריה דרעיועדת הבחירות המרכזיתבחירות 2026

3
איזה רשע מרושע הדרעי הזה!
אורי
2
ב ד תשרי יש דברים יותר חשובים מללכת לקלפי.
יוסי
1
מחילה. פשוט מביש.בעשרת ימי תשובה?
פלוני

