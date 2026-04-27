איך היורה הצליח להגיע כמעט עד הנשיא? זה ההסבר המפחיד שנחשף

אדם ששהה במלון בו התארח החשוד בניסיון ההתנקשות לכאורה בנשיא טראמפ, קול אלן, טען כי היו כשלים חמורים באבטחה בשעות שלפני האירוע מחוץ לארוחת כתבי הבית הלבן, בה נכח הנשיא.

מדובר בעורך באתר "דיילי ביסט", יו דוהרטי. לטענתו, הליקויים הללו עשויים להסביר כיצד הצליח החשוד להכניס נשק ארוך מפורק אל תוך המקום מבלי לעורר חשד.

"איך יכול להיות שמישהו עם רובה מפורק הצליח לבצע צ'ק-אין לחדר במלון שבו הנשיא עומד לנאום? אני יכול לענות על זה: אף אחד אפילו לא בדק את המזוודות שלי ביום שישי אחר הצהריים", אמר העורך.

דוהרטי הוסיף כי גם חפציו של עמיתו לא נבדקו, וציין כי "לא היו מגנומטרים, לא בדיקות ידניות, לא בדיקות תעודה מזהה. שום דבר".

עוד סיפר כי הצליח לנוע בחופשיות בין קומת הקרקע לחדרו בקומה העשירית במלון וושינגטון הילטון, מבלי שאיש עצר אותו, בדק אותו או אימת את זהותו. לדבריו, מדובר בכשל אבטחתי משמעותי שאפשר לחשוד לנוע בתוך המבנה לפני שלכאורה הרכיב את הנשק מחוץ לאירוע.

הוא הוסיף כי אף שלח עותק של כרטיס של עמיתו כדי לאפשר לו להיכנס למלון עד לעמדות הבידוק, אותן נקודות בהן נאלץ אלן לרוץ לפני שנעצר על ידי אנשי הבטחון.