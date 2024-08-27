משרד החוץ האמריקני הודיע היום כי הוא מציע פרס של עד 10 מיליון דולר לכל מי שימסור מידע על המנהיג העליון של איראן מוג׳תבא חאמינאי ועוד תשעה בכירים במשטר האיראני | בתגובה, המיליציות הפרו איראניות בעיראק מציעות 115 מיליון דולר בעבור מסירת מידע על מיקומם של הכוחות האמריקניים במדינה (בעולם)
בדבריו הקשים של הדובר מתיו מילר, הוא מאשים את השר לביטחון לאומי - בלא פחות מפגיעה בביטחונה של מדינת ישראל: "מעשיו מעוררים מתח בזמן שישראל מתמודדת עם איראן, חיזבאללה וחמאס" | מתיו מילר הוסיף וציין כי ארה"ב מתנגדת לדבריו של בן גביר (מדיני)