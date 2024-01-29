המלחמה באוקראינה נמשכת, וגם צבאו של זלנסקי עושה שימוש במלטי"ם מתאבדים שהפכו לכלי עיקרי במלחמות ברחבי העולם | החות'ים, הרוסים, האיראנים וגם האוקראינים משתמשים בכלי הייחודי כדי לפגוע בצורה מדויקת באויב | צפו בתיעוד שפרסם משרד ההגנה של אוקראינה מעומד שדה הקרב (בעולם)
איראן קיבלה בימים האחרונים מרוסיה מטוסי אימון שנועדו לפי ההודעה לשפר את יכולות הלחימה של המדינה האסלאמית | אחרי מלטי 'שאהד' שסיפקה איראן לרוסיה, האחרונה מקיימת את חלקה בהדדיות בעסקאות נשק | המטוסים כבר נמצאים בבסיסי חיל האוויר באיראן ומוכנים לשימוש (בעולם)
אוקראינה טוענת כי הצליחה ליירט מעל ל-20 מל"טים ששוגרו במהלך הלילה לעבר עיר הנמל אודסה | מאז סיום הסכם התבואה, במוסקבה תוקפים מעת לעת את עיר הנמל על מנת למנוע ייצוא של חיטה אוקראינית לעולם בכלל ולאפריקה בפרט (בעולם)