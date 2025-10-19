הצצה ראשונה: רכב קרב מתקדם למאבק ברחפני תקיפה

חברת V2X מווירג’יניה חושפת סדרת פתרונות מבצעיים חדשניים עבור צבא ארצות הברית, כשבמרכז הבמה עומדת פלטפורמת הירי הניידת Tempest.

מדובר ברכב קרבי מודולרי, המצוייד במשגרי טילים כפולים מסוג Longbow, המיועד לנטרל רחפנים בטווחים קצרים ובינוניים גם בתנאי מזג אוויר קשים.

המערכת פועלת במנגנון "ירה וברח" – לאחר כל ירי היא מתמקמת מחדש באופן אוטומטי, כדי להימנע מתקיפת נגד ולשמור על חשאיות. רכיביה זמינים מסחרית, מה שמפחית את עלויות הייצור ומקצר את זמני הפיתוח ביחס לפלטפורמות צבאיות מסורתיות.

למרות שה-Tempest כוללת מערכת מכ"ם טקטית אחת בלבד, היא מסוגלת לזהות כלי טיס מכל הסוגים – רחפנים, מטוסים בעלי כנף סובבת או קבועה – ולשייך להם אמצעים קינטיים ליירוט. גרסה נייחת, המותקנת על נגרר, זמינה גם להגנה סטטית על מתקני אחסון ושדות תעופה.

בנוסף ל-Tempest, V2X מציגה את Gateway Mission Router (GMR) – מרכז תקשורת חכם המחבר בין יחידות קרקעיות, כלי טיס ומרכזי פיקוד, ומספק תצפית אחודה על שדה הקרב.

החברה גם משיקה את Flight School Next בשיתוף Bell Textron בבסיס Fort Novosel, שמטרתה להכשיר את דור הטייסים הבא באמצעות סימולטורים מקושרים וכלי הדרכה מתקדמים.

לצד זאת, תחשוף החברה את יוזמת Warfighter Training Readiness, שמיועדת לשדרג את מערך ההדרכה הכולל אמצעי עזר, מכשירים, סימולטורים ורשתות סימולציה, כדי להבטיח מוכנות מבצעית מקסימלית לחיילים בשטח.