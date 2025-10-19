בצעד דרמטי וחריג בשדה המדיני, ד"ר זיאד זהרד א-דין, הקונסול הכללי הסורי בדובאי, הודיע ​​הערב (ראשון) על עריקתו ממשטרו של נשיא סוריה אחמד א-שרע, לשעבר אבו מוחמד אל ג'ולאני הג'יהאדיסט.

בהצהרת וידאו שפרסם טען כי החלטתו התקבלה במחאה נגד "קמפיין רצח העם" שבוצע על ידי כוחות חייאת תחריר א-שאם (HTS), בשיתוף פעולה עם שבטים בדואים, ותחת "פיקוח ישיר של ההנהגה הבכירה ביותר בדמשק", כפי שניסח זאת.

זהר א-דין הודיע ​​גם על תמיכתו בקריאה להקים ישות נפרדת למונותאיסטים הדרוזים, והביע את סולידריותו עם העמדה המיוצגת על ידי ההנהגה הרוחנית של הדרוזים, בראשות השייח' חכמת אל-היג'רי.

ממשרד החוץ הסורי נמסר: "משרד החוץ והזרים מאשר כי מר זיאד זהרדין, שכיהן כקונסול הכללי של הרפובליקה הערבית הסורית בדובאי, הועבר לממשל המרכזי בדמשק בהתאם להחלטה מס' (209) מיום 20/09/2025, ובהתאם, תפקידיו בקונסוליה הסתיימו כדין נכון למועד ההחלטה".

המוסד הדליף סרטון מחתונת בתו של יועץ חמינאי - ועורר מבוכת ענק באיראן יוסי נכטיגל | 16:57

משרד החוץ הסורי התנער מדברי הקונסול ומסר: "ההצהרות והעמדות שפרסם האדם הנ"ל לאחרונה אינן מייצגות את המדינה הסורית או את מדיניותה הרשמית, אלא משקפות עמדה אישית גרידא שאינה עולה בקנה אחד עם הנורמות הדיפלומטיות ואתיקה של עבודה קונסולרית".

על פי ההודעה, "המשרד מאשר כי הקונסוליה הכללית של הרפובליקה הערבית הסורית בדובאי ממשיכה לבצע את תפקידיה ולספק את שירותיה הקונסולריים לאזרחים סורים באופן רגיל ופועלת תחת פיקוח ישיר של משרד החוץ והזרים בדמשק".

לסיום נכתב: "המשרד מדגיש שוב את כבודו המלא לחוקים ולתקנות של איחוד האמירויות הערביות ואת מחויבותו להוראות אמנת וינה בדבר יחסים קונסולריים משנת 1963, ומשבח את שיתוף הפעולה. השגריר בפועל עובד עם משרד החוץ הנכבד של איחוד האמירויות הערביות כדי להקל על העבודה הקונסולרית ולהבטיח את המשכיותה".