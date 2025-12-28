השייח' חשף: מה המשמעות הסודית של הדגל הדרוזי? | צפו

פרק 7: בביקורי בנבי יעפורי ברמת הגולן, שאל יענקלה קורנבליט את השייח' ריאד חמזה על מהות הדגל הדרוזי בעל חמשת הצבעים.
השייך' פתח בהסבר על משמעויותיו הסודיות. הנה חמישה צבעים, הוא הסביר, הירוק, האדום, הצהוב, הכחול והלבן. לכל צבע מהצבעים האלה משמעות מיוחדת, הוא רומז למשהו בחיים, בעולם הזה, וביקום.
השייך' הסביר שהעולם עומד על חמישה יסודות עיקריים שבלעדיהם אי אפשר לקיים את היקום הזה.
הפרקים הקודמים >>>
- הדרוזים ברמת הגולן עדיין מתאבלים על 12 הילדים: "חלמו לחיות וללמוד" | ביקור מיוחד
- הסכסוך בין הסונים לדרוזים ומדוע הדרוזים כה מתנגדים לעלוואים? | סיור מצולם ברמת הגולן
- "גבעת הצעקות" ו"שנאת חינם" אצל הדרוזים | ביקור מצולם
- כמו מודיעין עילית? זו הסיבה שאין דגלי ישראל במַגְ'דַל שַׁמְס שברמת הגולן | צפו
- ממי הדרוזים מבקשים מחילה - מהנביא או מהאלוקים? | ביקור מצולם
- המקום הקדוש לדרוזים - "נבי יעפורי": עם נרות ובלי קבר | ביקור מצולם
הצבע הראשון שהוא הסביר הוא הירוק. הירוק, אמר, זה הצומח מהאדמה כלומר הטבע, כל מה שצומח מאדמה שאנחנו אוכלים, או החיות שאנחנו מגדלים בבית שאוכלות את זה. בלי האוכל הזה, בלי הצומח מהאדמה, אי אפשר להתקיים. לכן זה יסוד מהיסודות של קיום היקום שלנו. חיבור ישיר בין הסמל לבין הצורך הבסיסי ביותר של החיים - המזון. הירוק מייצג לא רק את הטבע אלא את המעגל הבסיסי של החיים שבו צמחים מזינים בעלי חיים ובני אדם.
האדום, המשיך השייך', זה הדם שזורם בעורקים שלנו. אפשר לחיות בלי דם? אי אפשר. הדם אינו רק נוזל פיזיולוגי אלא סמל לחיות העצמה, לכוח החיים שזורם בכל יצור חי.
הצבע השלישי מתחבר לכוח הקוסמי הגדול ביותר. הצהוב, הסביר, זה השמש. בלי השמש שנותנת לנו את האור ואת החום, אין קיום. חיבור לכוח שמחוץ לכדור הארץ, הכרה בכך שהחיים על הפלנטה תלויים בכוח חיצוני גדול ומקיף. השמש אינה רק כוכב אסטרונומי אלא מקור החיים עצמו.
הכחול מייצג שני יסודות חיוניים. הכחול, מדמה את המים ואת האוויר שאנחנו נושמים. בלי מים, בלי אוויר, אי אפשר להתקיים. שילוב של שני היסודות הכימיים הבסיסיים ביותר לחיים - המימן והחמצן שמרכיבים את המים, והאטמוספרה שמכילה את החמצן לנשימה. הכחול הופך לסמל לכל מה שנושמים ושותים.
הלבן מתחבר לממד הרוחני של הקיום. הלבן, אמר השייך', זה הטוהר. אם בן האדם אינו טהור, לא יכול להתקרב לשם. השם הקדוש ברוך הוא לא ירצה לידו אדם שאינו טהור, שהוא טמא. המעבר מהחומרי לרוחני, מהפיזי למטפיזי. הלבן מייצג את הקשר בין האדם לבין האל, את הממד הדתי והמוסרי שמעל לכל היסודות הפיזיים.
המסקנה סיכם השייך', חמשת הצבעים האלה הם אצלנו בסיסי הדת.
- ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com
0 תגובות