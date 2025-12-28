השייח' חשף: מה המשמעות הסודית של הדגל הדרוזי? | צפו

הדגל הדרוזי ליד ליד גדר הגבול של ישראל עם סוריה ( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

פרק 7: בביקורי בנבי יעפורי ברמת הגולן, שאל יענקלה קורנבליט את השייח' ריאד חמזה על מהות הדגל הדרוזי בעל חמשת הצבעים.

המשמעות הסודית של הדגל הדרוזי/ יענקל'ה קורנבליט ושייח ריאד חמזה ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

יענקלה קורנבליט מקבל הסבר מקיף על חמשת צבעי הדגל הדרוזי ( צילום: ישראל שפירא )

הצבע הראשון שהוא הסביר הוא הירוק. הירוק, אמר, זה הצומח מהאדמה כלומר הטבע, כל מה שצומח מאדמה שאנחנו אוכלים, או החיות שאנחנו מגדלים בבית שאוכלות את זה. בלי האוכל הזה, בלי הצומח מהאדמה, אי אפשר להתקיים. לכן זה יסוד מהיסודות של קיום היקום שלנו. חיבור ישיר בין הסמל לבין הצורך הבסיסי ביותר של החיים - המזון. הירוק מייצג לא רק את הטבע אלא את המעגל הבסיסי של החיים שבו צמחים מזינים בעלי חיים ובני אדם.

האדום, המשיך השייך', זה הדם שזורם בעורקים שלנו. אפשר לחיות בלי דם? אי אפשר. הדם אינו רק נוזל פיזיולוגי אלא סמל לחיות העצמה, לכוח החיים שזורם בכל יצור חי.

הצבע השלישי מתחבר לכוח הקוסמי הגדול ביותר. הצהוב, הסביר, זה השמש. בלי השמש שנותנת לנו את האור ואת החום, אין קיום. חיבור לכוח שמחוץ לכדור הארץ, הכרה בכך שהחיים על הפלנטה תלויים בכוח חיצוני גדול ומקיף. השמש אינה רק כוכב אסטרונומי אלא מקור החיים עצמו.

הכחול מייצג שני יסודות חיוניים. הכחול, מדמה את המים ואת האוויר שאנחנו נושמים. בלי מים, בלי אוויר, אי אפשר להתקיים. שילוב של שני היסודות הכימיים הבסיסיים ביותר לחיים - המימן והחמצן שמרכיבים את המים, והאטמוספרה שמכילה את החמצן לנשימה. הכחול הופך לסמל לכל מה שנושמים ושותים.

הלבן מתחבר לממד הרוחני של הקיום. הלבן, אמר השייך', זה הטוהר. אם בן האדם אינו טהור, לא יכול להתקרב לשם. השם הקדוש ברוך הוא לא ירצה לידו אדם שאינו טהור, שהוא טמא. המעבר מהחומרי לרוחני, מהפיזי למטפיזי. הלבן מייצג את הקשר בין האדם לבין האל, את הממד הדתי והמוסרי שמעל לכל היסודות הפיזיים.

המסקנה סיכם השייך', חמשת הצבעים האלה הם אצלנו בסיסי הדת.