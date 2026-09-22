100 אלף פיצוי ומלחמה על שקט: קשיש ניצח את קרפור אחרי 12 שנה

בית משפט השלום בירושלים קיבל באופן מלא את תביעתו של תושב העיר בן 86, אב שכול המשתכן מאז 1973 בקומה השנייה ברחוב ריינס, והטיל פיצויים כבדים בגובה 100 אלף שקל, בתוספת 17 אלף שקל הוצאות משפט, על חברת "גלובל ריטייל ק.י", זכיינית רשת הענק קרפור בישראל המפעילה סניף בקומת הקרקע.

ראשיתה של הסערה עוד בשנת 2018, אז החל הקשיש לנהל מאבק מר מול עיריית ירושלים ורשת השיווק בשל משאיות ענק שהגיעו באישון לילה, הפרו את מנוחתו והפכו את חייו לגיהנום. למרות הסכמי פשרה קודמים, צווי מניעה והבטחות חגיגיות, התברר כי הרשת המשיכה להפר את ההסכמים פעם אחר פעם.

בעדותו הקורעת לב שזעזעה את הנוכחים באולם, זעק הקשיש: "שתים עשרה שנה כבר, כבוד השופטת, שתים עשרה שנה אני לא ישן בלילות... לא חיפשתי את הכסף שלך, חיפשתי שהמשאיות יתנו לנו לחיות". דבריו חשפו את עומק הסבל שעבר במשך למעלה מעשור, כאשר משאיות אספקה כבדות הגיעו לסניף בשעות הלילה המאוחרות, גרמו לרעש כבד ומנעו ממנו שינה.

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בית המשפט לא חסך בשבטו על התנהלותה המזלזלת של הרשת. השופטת אורנה סנדלר-איתן קבעה כי חברת גלובל ריטייל התעלמה מהסבל האנושי של התובע כל עוד הדבר לא איים על "כיסה". בפסק הדין נקבע כי התובע סבל מהפרעה חמורה ומתמשכת המזכה אותו בפיצוי ענק, ושלחה מסר חד-משמעי לענקיות המסחר המבקשות לרמוס את תושבי השכונות.

הפסיקה מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי המשפט מטילים פיצויים כבדים על רשתות שיווק גדולות בגין התנהלות בעייתית. רק לאחרונה הוגשה נגד אותה רשת תביעה ייצוגית בהיקף של 240 מיליון שקל בטענות למכירת מזון פג תוקף, וכן תביעה נוספת בסך 2.3 מיליון שקל בטענה להטעיית צרכנים בהצגת מוצרים.

המקרה מדגים את החשיבות של אכיפה משפטית מול תאגידים גדולים המפרים זכויות תושבים. הקשיש, שמשתכן בדירתו כמעט חמישה עשורים, מצא את עצמו במאבק בלתי שוויוני מול ענקית מסחר בינלאומית, אך בית המשפט קבע כי גם תאגיד גדול אינו רשאי לפגוע בזכויות בסיסיות של אזרחים.

הפסיקה צפויה להוות תקדים משמעותי בתחום זכויות דיירים מול עסקים מסחריים הפועלים בסמוך למגוריהם. הפיצוי הכבד שנפסק, יחד עם הביקורת החריפה על התנהלות הרשת, שולחים מסר ברור כי בתי המשפט לא יעצמו עיניים מפני פגיעה בזכויות תושבים, גם כאשר מדובר בחברות גדולות ומשפיעות.