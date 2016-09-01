הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים עבור איש החסד שסייע לאלפי חולים וכעת זקוק בעצמו לתפילותינו | בימים הקרובים יעבור ר' אהרן יקטר טיפול רפואי מורכב ומכריע לאחר תקופה של התמודדות עם מחלה קשה | שמו לתפילה: אהרן בן רבקה, לרפואה שלמה (חרדים)
תקיפתו האכזרית של הקבלן החרדי ר' אריה גולובנציץ' מסעירה את הרוחות. אהרל'ה יקטר, העומד בראש האגודה למניעת חילולי קברים, תוקף: "מדובר בניסיון לרצח, 'פושעי שמידל' שוב מתנהגים באלימות רצחנית". יקטר מאשים את הגאב"ד בגיבוי לאלימות בכך שאינו מתנער ממנה. וכיצד לדעתו יש לעצור אותם? (חרדים)
חברת נשר מאיימת בתביעה על סך של כמאה אלף שקלים, נגד מפגינים שעמדו עם שלט הנושא כיתוב כנגד החברה שלטענתם מחללת קברים במקום. זאת כמענה לתביעה של אנשי האגודה למניעת חילול קברים נגד 'נשר'. ארהלה יקטר ל'כיכר השבת': "פעילות המחאה תימשך ללא הפסקה" (חדשות, חרדים)
איש הועדה למניעת חילול קברים עונה לאנשי אתרא קדישא: הם עושים טרור לכולם, הם עושים חילול השם, מיידים אבנים בשבת. עשו את כל העבירות שבתורה. השבוע, בעקבות הראיון ששודר תקף גורם בהעדה החרדית את יקטר: "מי התיר לו להתראיין לתקשורת חילונית כשהוא יודע שזה ישודר בשבת? אם הוא לא חושש מחילול שבת, איך אפשר לסמוך עליו בנושא קדושת המת?"
מלחמת הארגונים למניעת חילולי קברים מגיעה לשיא: אהרל'ה יקטר, איש "האגודה למניעת חילולי קברים" הותקף ברחובות בני-ברק על-ידי קבוצת סיקריקים. רכבו הוקף בפעילים זועמים שקראו לעברו קריאות נאצה וניסו לפגוע בו. התקרית נמשכה דקות ארוכות. צפו (חרדים, אקטואליה)
פרשת מכתבי התמיכה של גדולי הרבנים ב'אגודה למניעת חילול קברים', ומנגד - מכתב התמיכה של חלק מרבני העדה החרדית ב'אתרא קדישא', מסרבת לרדת מסדר היום. כעת שולפים ב'אגודה למניעת חילול קברים', את מכתבי התמיכה שקיבלו מייסדי האגודה מ...רבני העדה החרדית (חרדים)
על רקע המאבק החריף בין ארגון "אתרא קדישא" לבין אהרל'ה יקטר, איש "האגודה למניעת חילולי קברים" מציגים אנשי האגודה מכתב תמיכה מגדולי ישראל, הקוראים לתרום לארגון כדי לסייע לו ● בין החותמים: הגרי"ש, הגראי"ל, הגר"ח, והגר"נ קרליץ. גם הראב"ד במכתב תמיכה (חרדים)
"הם גררו אותו דרך חלון הרכב החוצה, כולו זב דם. המשיכו להכות אותו בחמת רצח, לרגום אותו בסלעים, ולא נחה דעתם גם כשקרעו ממנו את בגדיו. רק ניידת משטרה שהגיעה גרמה להם לסגת". תיאור מזעזע ותמונות בלעדיות מהלינץ' שביצעו אנשי אתרא קדישא בפעילי האגודה למניעת חילול קברים (חרדים)
חשיפה: בעוד אנשי אתרא קדישא שולחים את אנשיהם להפגין ברמת בית שמש, על קברים שלא היו ולא נבראו, מבוצעת במחצבת נשר ברמלה חפירת קברים המונית, בהסכמתם ובפיקוחם של אנשי אתרא קדישא. הרב שמידל מודה ל'כיכר השבת' בעובדות, וטוען: "הרבנים אישרו". צפו בגלריית עצמות מחפירה (חרדים)
ושהעובדות לא יבלבלו אותם: אחרי עשרה חודשים של הפגנות, מתכוונים ב"אתרא קדישא" להביא עצמות יפו לקבורה, במעמד שיערך היום בכיכר זופניק בירושלים ● העצמות אינן של יהודים? "אתרא קדישא" לא מקבלת את הטענה ● ראשי "העדה החרדית" צפוים לקחת חלק (חרדים, באקטואליה)
כולנו שותקים: בתוך פחות מחודש, החריבה מדינת ישראל שלושה בתי-עלמין: אשקלון, יפו ונצרת. "מזעזע לחשוב שאנשים שקנו כאן חלקות קבורה לפני כמה מאות שנים, עד ביאת גואל צדק - עצמותיהם מתגוללים בזלזול כה רב", אומר אהרל´ה יקטר מ"אתרא קדישא" בראיון וידאו ל"כיכר השבת". מיוחד (חרדים)