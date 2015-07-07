חוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה | ימים יגידו? (בארץ, טכולוגיה)
האנליסט הבכיר אריק ג'קסון מעריך: תוך מספר שנים, רשת פייסבוק תעלם מחיינו. כהוכחה לדבריו מביא ג'קסון את קריסתה של רשת יאהו ששווה כיום רק עשרה אחוז משוויה בשנת 2000. מנגד, פטריק מורהד - אנליסט ואסטרטג בכיר סבור שפייסבוק תמשיך להיות חלק מרכזי בחיינו, אך "אני בטוח שפייסבוק לא יראו את שיעורי הצמיחה כפי שהם נראים היום". הסיבה לקריסה הצפויה: הממשק הלא נוח שמציעה פייסבוק לנייד.