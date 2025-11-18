חברת הביטחון הישראלית "אלביט מערכות" הפתיעה אתמול את שוק ההון בהודעה דרמטית על חתימה על חוזה בינלאומי בהיקף עצום של כ-2.3 מיליארד דולר.

מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר בתולדות החברה, שצפויה להתפרש על פני 8 שנים, ובמסגרתה יסופק ללקוח "פתרון אסטרטגי" מתקדם.

האנונימיות היא הדרישה המרכזית: ההודעה הקצרה לבורסות בתל אביב ובנאסד"ק לא חשפה פרטים מהותיים — לא את זהות המדינה, לא את היבשת ואפילו לא את סוג המערכות הביטחוניות שיימכרו. דבר אחד ברור: הלקוח דרש סודיות מוחלטת.

זינוק דרמטי במניה: מי עומד מאחורי הקלעים?

שוק ההון הגיב מיידית לעסקה המסתורית: המניה זינקה בשיעור חד של 6%-9% במסחר בתל אביב ובוול סטריט, והעלתה את שווי השוק של החברה לכ-76-80 מיליארד שקל. הזינוק ממשיך את הרצף המרשים של 2025 – שנה שבה המניה הציגה עלייה של כ-90 אחוזים מתחילת השנה, כאשר צבר ההזמנות כבר עמד על כ-25 מיליארד דולר בסוף הרבעון השלישי.

הניחושים בחדרי המסחר: מי המדינה המסתורית?

לפי דיווח של העיתונאי עמי רוחקס דומבה, זהות הלקוח נותרה השאלה הגדולה המרחפת מעל הפעילות:

מצד אחד, שמועות מוקדמות הצביעו על משרד הביטחון הבריטי, סביב מכרז גדול לאימונים קולקטיביים בהיקף דומה. אולם פרטים עדכניים מראים כי מדובר בעסקה נפרדת לחלוטין.

ההערכה הרווחת: אנליסטים משערים כי הלקוח עשוי להגיע ממזרח אסיה, אירופה המזרחית (על רקע המלחמה באוקראינה) או אף מדינה ערבית במסגרת הסכמי נורמליזציה תחת המעטפת של הסכמי אברהם.

למעשה, מדגישים הפרשנים: אלו אזורים שבהם דרישת הסודיות היא תנאי בסיסי ובלתי ניתן לוויתור בעסקאות ביטחוניות כה גדולות.

העסקה מצטרפת לשורת חוזים ענקיים שחתמה החברה במהלך השנה האחרונה, דוגמת חוזה של 1.635 מיליארד דולר למדינה אירופית בקיץ, וממחישה את הגידול הגלובלי המסיבי בתקציבי הביטחון על רקע המתיחות הבינלאומית.