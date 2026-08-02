סדק בחומת הפחד: מאות בכירים בירדן דורשים לגרש את ארה"ב

בצעד חריג שחשף הניו יורק טיימס, מאות פוליטיקאים, משפטנים ומנהיגי שבטים בירדן חתמו על מכתב פתוח הקורא לסילוק הכוחות האמריקאיים מהממלכה, בזמן שבסיסים בהם שוהים חיילי ארה"ב הופכים ליעד למטחי טילים איראניים ומעוררים פאניקה ציבורית עמוקה.

האדמה בממלכה ההאשמית רועדת תחת רגלי בית המלוכה: בצעד יוצא דופן שחולק סערה ענקית ונחשף בהרחבה בעיתון 'הניו יורק טיימס', קבוצה גדולה וחסרת תקדים של מאות פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, משפטנים ומנהיגי שבטים בירדן יצאו במרד פומבי גלוי וחתמו על מכתב דרמטי הדורש את סילוקם המיידי של כל הכוחות האמריקאיים מהמדינה. בזמן שהשלטון מנסה בכל הכוח להטיל צנזורה ולהסתיר את המחאה מאחורי חומת הפחד והחוקים הנוקשים, קריאת התיגר הזו מאיימת לטרוף את כל הקלפים בברית האסטרטגית שבין עמאן לוושינגטון.

ההערכה המדינית היא כי הממשלה הירדנית אינה צפויה להיענות לדרישה זו, שכן הברית הצבאית והכלכלית עם ארצות הברית מהווה עמוד תווך קריטי ליציבות המשטר ולביטחונה הלאומי של הממלכה. פרסום המכתב הגלוי מייצג קריאת תיגר פומבית חריגה ביותר נגד מדיניות הביטחון של המלך עבדאללה.

הרקע למתיחות: ירדן כזירת לחימה

הרקע המיידי למכתב הוא ההסלמה הצבאית הישירה בין ארצות הברית לאיראן ושלוחיה. מאז פרוץ העימות המזוין חלו התפתחויות דרמטיות בשטח:

צבא ארצות הברית בירדן: ארה"ב העתיקה כוחות מבסיסים במפרץ הפרסי אל תוך ירדן (המארחת כ-4,000 חיילים אמריקאים), והפכה אותה למרכז לוגיסטי ומבצעי מרכזי.

ארה"ב העתיקה כוחות מבסיסים במפרץ הפרסי אל תוך ירדן (המארחת כ-4,000 חיילים אמריקאים), והפכה אותה למרכז לוגיסטי ומבצעי מרכזי. תקיפות איראניות ישירות: בסיסים בהם שוהים כוחות אמריקאיים בירדן (כמו בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי") ספגו בשבועות האחרונים מטחים חוזרים ונשנים של טילים וכטב"מים איראניים, דבר שערער את תחושת הביטחון הציבורי.

בסיסים בהם שוהים כוחות אמריקאיים בירדן (כמו בסיס חיל האוויר "מוואפק סאלטי") ספגו בשבועות האחרונים מטחים חוזרים ונשנים של טילים וכטב"מים איראניים, דבר שערער את תחושת הביטחון הציבורי. החשש הציבורי: החותמים טוענים כי הנוכחות האמריקאית אינה משרתת שום אינטרס ירדני לאומי, אלא גוררת את המדינה בעל כורחה למלחמה אזורית הרסנית ומסכנת את ריבונותה.

המשמעות הציבורית וסדיקת חומת הפחד

המכתב נושא משמעות פוליטית עמוקה בשל עצם התרחשותו תחת משטר מחמיר:

שבירת הצנזורה: המשטר הירדני החמיר בשנים האחרונות את חוקי הסייבר והענישה על ביקורת, אך חתימה פומבית של דמויות בכירות – כולל שרים וחברי פרלמנט לשעבר וקציני צבא בדימוס – היא צעד אמיץ ויוצא דופן. כלי התקשורת הרשמיים בירדן קיבלו הנחיה גורפת שלא לפרסם את המכתב, והוא הופץ באופן בלעדי ברשתות החברתיות.

סיכויי ההיתכנות: רשת ביטחון קיומית

הסיכוי לכך שהשלטון ייענע לדרישה קלוש עד אפסי. עבור בית המלוכה ההאשמי, הנוכחות האמריקאית היא רשת ביטחון קיומית בשל תלות כלכלית אדירה (סיוע שנתי קבוע של כ-1.45 מיליארד דולר ומאות מיליונים המוזרמים ישירות לתקציב הממשלה למניעת קריסה) והגנה צבאית ואסטרטגית המהווה כוח הרתעה קריטי מול איראן ושלוחותיה.

פעילות אמריקאית אינטנסיבית במפרץ

בשטח, הכוחות האמריקניים ממשיכים בפעילות אינטנסיבית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד דרמטי של מטוס קרב חמקני מסוג F-35C של חיל הנחתים הממריא מנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" בעת שהיא חוצה את הים הערבי. על פי נתוני הצבא האמריקני, הכוחות בשטח הסיטו ממסלולם 35 כלי שיט מסחריים, השביתו שני כלי שיט נוספים וביצעו בדיקות ביטחוניות קפדניות על שתי ספינות נוספות.

הפעילות האמריקאית במפרץ נמשכת במסגרת מה שהצבא מכנה "מצור אמריקני נגד איראן", שמטרתו למנוע הברחת נשק ואמצעי לחימה למיליציות פרו-איראניות באזור. עם זאת, ההחלטה לבטל את התקיפה מעלה סימני שאלה לגבי המשך האסטרטגיה האמריקאית במזרח התיכון.

בירושלים ובבירות המפרץ ממתינים כעת לראות האם המהלכים הדיפלומטיים יניבו פירות, או שהאזור צועד לקראת הסלמה נוספת.