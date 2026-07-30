הברית האפלה: סין ורוסיה מנשימות את משמרות המהפכה של איראן

נשק סיני מתוחכם בדרך לאיראן ( צילום: ערוץ הטלוויזיה המרכזי של סין, CCTV-1 )

ברית האינטרסים

כאשר חתמו בייג'ינג וטהראן על "השותפות האסטרטגית המקיפה" בת 25 השנים, התקשורת הסינית מיהרה לצבוע את האירוע בגוונים של קשר ציוויליזציוני היסטורי חוצה-יבשות. ההסכם נופח בהבטחות גרנדיוזיות על שיתופי פעולה ענקיים באנרגיה, תשתיות, בנקאות ואפיקים "צבאיים-טכניים". אך מאחורי מגדל הפורמולה של המילים הגדולות, הסתתרה אמת אחת קרה: אין כאן שום ברית הגנה. בניגוד גמור למחויבויות הברזל שסין הפגינה כלפי פקיסטן, או לבריתות הצבאיות המובהקות שרוסיה כרתה עם צפון קוריאה, איראן הושארה מאחור כשותפה ספסלית מדרגה שנייה. כפי שניסח זאת ביובש אכזרי פרזין נאדימי ממכון וושינגטון: "האמנה בין סין לאיראן לא כוללת סעיף הגנה הדדית". התרגום המעשי לשטח היה חד-משמעי: טהראן יכולה לצפות לטפיחות שכם דיפלומטיות, אבל ממש לא להצלה צבאית. התובנה המרה הזו טפחה על פני המשטר בעוצמה עוורת במהלך המלחמה שטלטלה את המזרח התיכון בשנה האחרונה. כאשר גלי תקיפה קטלניים של מטוסים אמריקאיים וישראליים ניתצו את השמיים וחיסלו את המנהיג העליון של איראן, המכונה בבייג'ינג נותרה דוממת לחלוטין. סין לא הזיזה ספינת מלחמה אחת לעבר המפרץ, לא שלחה סוללת טילים מתקדמת ואפילו לא יועץ צבאי בודד לשטח. "מה צבע העניבה שלך, אדוני?" - "אני מסרב לענות" | ההצגה ההזויה בקונגרס כיכר השבת | 12:17 במקום גיבוי בשטח, שר החוץ הסיני וואנג יי הסתפק בגינוי רפה של "מלחמה שלעולם לא הייתה צריכה להתרחש" – ניסוח ניטרלי ומדוקדק ששידר תחושת חרטה כללית ותו לא, הרחק מהתמיכה הנחרצת שטהראן התפללה לה. הפעולה הדיפלומטית המקסימלית שסין ורוסיה הסכימו להרים הייתה דחיפה משותפת לכינוס חירום במועצת הביטחון של האו"ם והימנעות מהחלטות ביקורתיות נגד המשטר. בסופו של דבר, זו הייתה ההגדרה המושלמת לדיפלומטיה של ניחומים: שליחת מכתבי תנחומים על חורבות, בלי גרם אחד של תגבורת.

הכוחות הצבאיים של סין - צילום: ערוץ China Military Bugle הכוחות הצבאיים של סין | צילום: צילום: ערוץ China Military Bugle 10 10 0:00 / 1:28

טילי הכתף – ההימור החדש

בין ההריסות המעשנות של מתקני ההגנה האווירית ומפעלי הטילים שרוסקו עד עפר בתקיפות האמריקאיות-ישראליות, איראן מנהלת את אחד ממבצעי ההצלה הדחופים ביותר שלה מזה חודשים: רכישת ענק של עד 400 משגרי טילי כתף נגד מטוסים מתוצרת סין. העסקה, ששוויה נאמד ב-60 עד 70 מיליון דולר, ממוקדת במערכות מתקדמות מסוג QW-12 ו-FN-16 – מערכות הגנה נישאות (MANPADS) קלות משקל אך קטלניות ביותר, המיועדות להפלת מטרות בגובה נמוך כמסוקים ומטוסי קרב פגיעים.

זהו אמנם ניסיון נואש ודרמטי של משמרות המהפכה לשקם את שכבת ההגנה קצרת הטווח שלהם, שקרסה לחלוטין מול עליונותם של מטוסי ה-F-35 והמפציצים האסטרטגיים B-2, אך טילי הכתף האלו הם רק קצה הקרחון. מתחת לפני השטח, הסיוע הצבאי הסיני לאיראן פועל כמו מכונה משומנת המופעלת דרך שלוש שכבות עמוקות:

1. נשק קינטי ישיר ומאיים

מעבר ל-MANPADS, דיווחים מודיעיניים חושפים כי הצדדים מנהלים משא ומתן מתקדם על העברת טילי שיוט על-קוליים (Supersonic) מסוג CM-302 (גרסת הייצוא של ה-YJ-12). טילים אלה, המסוגלים לטוס במהירויות עצומות ובגובה נמוך בטווח של כ-290 קילומטרים, מהווים איום ישיר וממשי על נושאות המטוסים וספינות הצי האמריקאי במפרץ. אם העסקה הזו תושלם סופית, מדובר בלא פחות משינוי כללי המשחק בזירת הים.

2. רכיבים דו-שימושיים – הדלק שמניע את מכונת המלחמה

בייג'ינג משמשת כמקור החמצן הראשי של התעשייה הצבאית בטהראן, ומזריקה אליה רכיבים אלקטרוניים קריטיים: שבבים מתקדמים, מחברי תדר רדיו, טורבינות, חומרים מרוכבים, ומעל הכל – נתרן פרכלורט. מדובר בחומר חיוני המהווה כ-70% מדלק המוצק של הטילים הבליסטיים של המשטר. אלפי טונות של החומר הזה זרמו לאיראן בשנים 2025–2026, וסיפקו למשמרות המהפכה את היכולת לשקם בקצב מסחרר את ארסנל הטילים שלהם.

3. מודיעין לווייני וטכנולוגיית ניווט

סין מספקת את העיניים והאוזניים. לוויינים סיניים מתקדמים (ביניהם דגם TEE-01B) סיפקו לטהראן תמונות מודיעין מדויקות ברזולוציה גבוהה של בסיסים אמריקאיים באזור, בעוד שמערכת הניווט הלוויינית הסינית BeiDou החליפה לחלוטין את ה-GPS האמריקאי המושבת. הודות לכך, הטילים של איראן הופכים למדויקים פי כמה – גם כשהם מורכבים בלב טהראן.

סין אולי נמנעת משליחת חיילים, טייסים או מטוסי קרב לשמי המפרץ, אך היא מספקת את "מערכת ההפעלה" הקריטית והבלתי נראית שמאפשרת למשמרות המהפכה להמשיך לתפקד, להתחמש ולשרוד.

ניסוי מבצעי של טילי אוויר -קרקע בבסיס חיל הנחתים ( צילום: רב"ט גבריאל סנדרס, חיל הים של ארה"ב )

הסיוע השקט – רכיבים, לוויינים ודלק

בעוד בייג'ינג בוחרת לספק את ה"חומרה" השקטה מאחורי הקלעים – רכיבים, דלק טילים וטכנולוגיה עקיפה – רוסיה ממלאת תפקיד שונה בתכלית: ישיר, בוטה וקטלני הרבה יותר. מוסקבה מתפקדת כמאמן, כיועץ וכספק הראשי של יכולות מבצעיות בשטח.

בניגוד עגול לסין שמעדיפה להישאר בצללים, מוסקבה פועלת בגלוי יחסית. במהלך מלחמת 2026, רוסיה סיפקה לאיראן מודיעין לווייני מדויק וחסר פשרות, ששימש את משמרות המהפכה בתכנון מדוקדק של תקיפות נגד בסיסים אמריקאיים בג'ורדן, בערב הסעודית ובכווית. תצלומי הלוויין הרוסיים אפשרו לטהראן לכייל לראשונה טילים בליסטיים בדיוק קטלני – שדרוג דרמטי ביכולות האש שלה שלא היה קיים טרם המלחמה.

מעבר למודיעין יבש, מוסקבה נכנסה לעובי הקורה בשדרוג צי המשאיות האוויריות של המשטר: כטב"מי הסדרה הקטלנית Shahed. טכנולוגיות ניווט מתקדמות, מערכות התחמקות מרדאר והארכת טווח מתוצרת רוסיה הפכו את הכטב"מים הללו לעמוד השדרה של הנשק הא-סימטרי האיראני. נוסף על כך, דיווחים מודיעיניים חושפים העברה עמוקה של ידע בלוחמה אלקטרונית (EW), המעניקה לאיראן את היכולת לשבש, לסנוור ולהטעות מכ"מים אמריקאיים וישראליים בזמן אמת.

במישור הדיפלומטי, הקרמלין הפך למגן הראשי של טהרן במועצת הביטחון של האו"ם. מוסקבה חסמה בעקביות כל הצעה להטלת סנקציות חדשות, והשתמשה בבמה הבינלאומית כדי להציג את איראן שוב ושוב כ"קורבן חף מפשע של אגרסיה מערבית פרועה". מדובר במערכת יחסים סימביוטית המבוססת על סחורת חליפין צינית: איראן מזריקה לרוסיה כטב"מים וטילים לשדה הקרב באוקראינה, ורוסיה מחזירה בטכנולוגיה צבאית, מודיעין שדה ותמיכה דיפלומטית חסרת מעצורים.

עם זאת, גם מוסקבה מקפידה לסרטט לעצמה גבולות אדומים ברורים. פוטין סירב בעקביות לספק לאיראן מערכות הגנה אווירית מתקדמות דוגמת ה-S-400 או מטוסי קרב מתקדמים מסוג Su-35, מתוך חשש מהסלמה ישירה וקטסטרופלית מול ארצות הברית. במקום זאת, מוסקבה בחרה באסטרטגיה של "סיוע מדורג" – בדיוק המנה הנכונה שתשאיר את איראן על הרגליים ותייצר חזית מסיחה שתסיט את תשומת הלב של וושינגטון מהמלחמה באוקראינה, אך לא תהפוך את רוסיה עצמה למטרה ישירה וממוקדת של הפנטגון.

כך יוצרות שתי המעצמות ציר אסטרטגי מושלם ומשלים: סין בונה את התשתית הכלכלית ותעשייתית ארוכת הטווח, ורוסיה מספקת את היכולת המבצעית הדחופה לשדה הקרב המיידי. יחד, הן מוודאות שמשמרות המהפכה ממשיכים לשרוד את התופת – גם אם בקושי רב.

פעילות צבא סין - צילום: פורטל החדשות הרשמי של המפלגה הקומוניסטית בסין. פעילות צבא סין | צילום: צילום: פורטל החדשות הרשמי של המפלגה הקומוניסטית בסין. 10 10 0:00 / 0:22

האסטרטגיה הגדולה של בייג'ינג

האם הסיוע הסיני-רוסי המתוחכם יספיק כדי להציל את משמרות המהפכה מהקולפס? התשובה, כמו תמיד במשוואות של המעצמות, רחוקה מלהיות חד-משמעית. בייג'ינג ומוסקבה אינן מעוניינות כלל במלחמה כוללת וחסרת רסן במזרח התיכון, אלא ב"הישרדות מבוקרת" של איראן – כזו שתשמור עליה כפרוקסי אפקטיבי ודוקרני המותח את המשאבים של וושינגטון עד הקצה.

סין מספקת את התשתית הטכנולוגית, הכלכלית והתעשייתית – רכיבים רגישים, דלק טילים, עין לוויינית פקוחה ומעטפת דיפלומטית מגנה – בעוד רוסיה יוצקת לתוך המערכת את המודיעין המבצעי והיד הצבאית המאמנת. יחד, הן מצליחות לשמר את ליבת ההרתעה האיראנית, אך מקפידות תמיד לא להפוך את טהראן למעצמה בלתי מנוצחת שתצא משליטה.

בייג'ינג משחקת משחק ארוך, מחושב וקר. היא ממשיכה להזריק תמיכה בזהירות כירורגית דרך ערוצים דו-שימושיים וחברות ביניים, המאפשרים לה לשמור על מרחב הכחשה נוח ולהימנע מעימות חזיתי ישיר מול ארצות הברית. כפי שמעידים אנליסטים בכירים במכוני המחקר INSS ומכון וושינגטון, סין רואה באיראן כלי שחמט אסטרטגי טהור: מנוף שמסיח את תשומת הלב והמשאבים של האמריקאים מהזירה האינדו-פסיפית, מבטיח זרימת נפט גולמי זול, ומחזק את חומת הבצורת שלה מול ההגמוניה המערבית בעידן הרב-קוטבי.

עבור ישראל וארצות הברית, התמונה הזו מהווה תזכורת מצמררת שהאיום האיראני מזמן חדל להיות עניין אזורי או מקומי בלבד. הוא חלק בלתי נפרד מציר גיאו-פוליטי רחב, שבו סין ורוסיה מפעילות את טהראן ככלי נגיחה נגד הסדר העולמי בהובלת וושינגטון. כל משלוח של טילי כתף סיניים, כל תמונת ריגול מלוויינים רוסיים וכל טון של דלק מוצק חדש – מחזקים את שרירי המשטר ומקשים אנושות על יכולת ההרתעה הישראלית.

בסופו של דבר, הסיוע הזה אולי אינו מבטיח ניצחון מוחלט לאיראן, אך הוא חותם על עובדה אחת מטרידה: המלחמה הבאה – יום שבו היא תפרוץ – הולכת להיות קשה, ארוכה ויקרה פי כמה מכל מה שהכרנו. ישראל וארצות הברית לא יעמדו מול טהראן לבדה, אלא יידרשו לכתוש ציר אסטרטגי שלם שפועל בתיאום מושלם מאחורי הקלעים.

השאלה הגדולה, זו שנותרת תלויה באוויר ומטרידה את מנוחתם של מקבלי ההחלטות בוושינגטון ובירושלים, ממשיכה לרחף: עד כמה רחוק באמת מוכנות סין ורוסיה ללכת כדי לשמור על "השותפה השקטה" שלהן בחיים, רגע לפני שהאש תאכל את כולם?