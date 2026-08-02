כיכר השבת
חזית אש חדשה

קו אדום מדמם: סוריה מציבה מחסום אש מטורף לעיראק

משטר א-שרע בדמשק מציב אולטימטום חריג ופרס כוחות ענקיים לאורך הגבול בעקבות איומי פלישה של מיליציות שיעיות פרו-איראניות מעיראק, ומזהיר בחריפות כי כל מתקפה שתצא משטח השכנה תיענה מייד באש חיה ותצית חזית מלחמה אזורית חדשה ומדממת (בעולם)

צבא סוריה באימונים בטורקיה (צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית)

המתיחות בגבול המזרחי של סוריה מגיעה לנקודת רתיחה מסוכנת. סוריה העבירה אזהרה חד-משמעית לעיראק, לפיה כל מתקפה שתשוגר משטחה לעבר שטח סוריה לא תישאר ללא מענה צבאי ישיר. האזהרה הדרמטית מגיעה על רקע דיווחים כי צבא סוריה פרס בכוחות ענק ובמהירות לאורך הגבול המשותף, זאת בעקבות חשש ממשי מפלישת מיליציות שיעיות הנאמנות ל לשטחה הריבוני.

על פי מקורות פוליטיים עיראקיים, האזהרה הסורית החריגה והיערכות הכוחות נולדו בעקבות המהפך השלטוני הדרמטי בדמשק – קריסת משטר אסד בדצמבר 2024 ועליית הממשל המעברי בראשות אחמד א-שרע. השינוי הפוליטי שינה לחלוטין את מאזן הכוחות האזורי והוביל לנתק עמוק בין לציר השיעי.

נשיא סוריה (צילום: תקשורת סורית)

חניקת ציר ההברחות והמאבק על המסדרון

תחת שלטונו של אסד, אזור אל-בוכמאל ואל-קאים היווה את עורק החיים המרכזי של איראן להעברת נשק ולוחמים דרך עיראק לסוריה וללבנון. הממשל החדש של א-שרע פועל באגרסיביות מוחלטת לחסימת הציר וסגירת הגבולות בפני משלוחי הטרור, כפי שדווח בכיכר השבת.

המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, כדוגמת "החשד א-שעבי", גדודי ותנועת אל-נוג'בא, העבירו איומים בוטים לדמשק. הארגונים הבהירו כי יפלשו לסוריה אם זו תפעל נגד חיזבאללה בלבנון. בתגובה, צבא סוריה הזרים אלפי לוחמים כדי לבצר את קווי ההגנה לאורך הגבול המזרחי.

מילציות צבאיות בעיראק (צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים)

הסלמה אזורית ואובדן שליטה

על רקע חילופי המהלומות בין ישראל וארה"ב לבין איראן, המיליציות ממשיכות לנסות לשגר טילים לעבר צפון-מזרח סוריה. ממשלת בגדאד ניצבת חסרת אונים מול הארגונים החמושים הפועלים ללא ריסון, בעוד דמשק מבהירה כי תגן על גבולותיה בכל מחיר ותסכל כל ניסיון לגרור אותה למלחמה מיותרת.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, אלפי לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק חצו בימים האחרונים את הגבול לאיראן במסגרת היערכות שנועדה להתמודד עם תרחיש קיצוני של מלחמה קרקעית מול הכוחות האמריקאיים. המהלך מגיע על רקע חששות עמוקים בטהראן מפני פעולה צבאית אמריקאית נרחבת.

בפעולה צבאית משותפת שבוצעה לאחרונה, תקפו כוחות אמריקניים וסעודיים יותר מ-20 מטרות של מיליציות פרו-איראניות במזרח עיראק. על פי גורם אמריקאי, התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים.

פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי,
פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, | צילום: צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s

האתרים שנבחרו לתקיפה סומנו במכוון משום שנכחו בהם היועצים האיראנים, וכן במטרה לפגוע ביכולתן של המיליציות לשגר טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. המצב הגיע לשיאו כאשר החות'ים החלו לפעול ישירות מתוך שטח עיראק, כאשר המתקפות האחרונות שוגרו משם בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה של איראן.

סוריה החדשה תחת הנהגת א-שרע מבהירה כי לא תאפשר לאיראן ולשלוחותיה להמשיך ולהשתמש בשטחה כמעבר לנשק ולוחמים. האזהרה לעיראק מהווה מסר ברור: דמשק תגן על ריבונותה ולא תהסס להשיב מלחמה על כל ניסיון פלישה או תקיפה משטח עיראק.

איראןחיזבאללהסוריהמלחמהעיראקדמשקהמזרח התיכוןאחמד א-שרע

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