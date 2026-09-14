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כוויות בידיים וברגליים

בני ברק: שלושה בחורי ישיבה נכוו ממיחם מים רותחים עם סיום צום גדליה

שלושה בחורים בשנות ה-20 מישיבת פוניבז' בבני ברק, נכוו בידיהם וברגליהם • האירוע התרחש בקריית הישיבה עם סיום צום גדליה | מצבם בחסדי שמיים יציב (חרדים)

הזירה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

שלושה בחורי ישיבה בשנות ה-20 לחייהם נכוו הערב (שני) ממיחם מים רותחים בישיבת פוניבז' ב, בסיום צום גדליה. הבחורים נכוו בידיהם וברגליהם ופונו לקבלת טיפול רפואי במרפאת כוויות בעיר כשמצבם יציב.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לזירה ברחוב אבא גרוסברד והעניקו סיוע ראשוני לשלושה הצעירים. על פי הדיווח, מיחם מים רותחים נשפך עליהם וכתוצאה מכך הם נכוו באזורי הידיים והרגליים.

אהרן לרר, חובש ונהג האמבולנס של איחוד הצלה שטיפל בפצועים, מסר: "סיפרו לי כי מיחם מים רותחים נשפך עליהם וכתוצאה מכך הם נכוו בידיהם וברגליהם. הענקתי להם טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן פיניתי אותם להמשך קבלת טיפול רפואי כשמצבם יציב".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי כוויות דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים בקרב ילדים ופעוטים במגזר החרדי. בחודש אלול האחרון נכווה פעוט בן שנתיים ממים רותחים בבית שמש, ובחודש אב נכווה פעוט נוסף בן שנתיים ברכסים ממיחם שבת. גם בביתר עילית נרשם מקרה דומה בתקופת ההכנות לפסח.

בארגוני ההצלה ממליצים לנקוט בכללי בטיחות מחמירים: למקם את מיחם המים או הקומקום החשמלי במיקום שאין לילדים או פעוטות גישה אליו, ולדאוג שגם לכבל החשמלי המוביל למיחם לא תהיה גישה לילדים.
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