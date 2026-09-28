ישראל שפירא טובל ב"עין זיו" 10 10 0:00 / 0:39 ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

דקה מהאוטו צמוד לכביש, בצל קיר סלע עצום ולצד 3 ספסלים קסומים מסתתר אחד ממקורות המים הנפלאים ביותר שפגשתי בדרום הר חברון חבל יתיר.

על פני השטח רואים רק משטח בטון ומכסה ברזל. מתחתיו נפער בור, וסולם ברזל חזק יוריד אתכם אל חלל רחב מלא מים. המים צלולים כל כך שרואים כל אבן בקרקעית. למקום שני שמות: ג'היר יקין ועין זיו. הבור עמוק כשישה מטרים עם סולם חזק אולם המים נמוכים לגובה מטר וקצת. בור חדש נגאל בחבל יתיר בדרום הר חברון: ישראל שפירא קפץ לעוד בור מים עצום

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

מדובר במעיין ענקי באורך כ־15 מטר מתחת האדמה ברוחב ארבעה מטרים, וככל הנראה הוא שייך ליישוב שהתקיים במקום בימי הבית השני.

מומלץ להביא פנסים. המים קרים והמקום מספיק לקבוצה של כעשרים איש.

בספר יהושע, פרק ט"ו, נמנית "הקין" בין ערי יהודה, לצד מעון, כרמל וזיף אותם אנו מכירים כיום. יש להניח שהמקום הוא הקין האמור ביהושע ואבותינו לגמו מים מהמקום הזה ממש.

ככלל אזור דרום הר חברון חבל יתיר מלא וגדוש במעיינות ואתרי טיול נפלאים ומומלץ לבקר באזור בחג המים.

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

ואם כבר טבלנו באתר מים נדיר כמו "עין זיו", בואו נדבר על אתר מים נדיר עוד יותר, שאיננו יכולים לטבול בו כרגע למרות שהוא נמצא באזור קרוב אלינו.

עכסה בת כלב, אשת עתניאל בן קנז, ביקשה מאביה: "הָבָה לִּי בְרָכָה כִּי אֶרֶץ הַנֶּגֶב נְתַתָּנִי וְנָתַתָּה לִּי גֻּלֹּת מָיִם", וכלב נתן לה "אֵת גֻּלֹּת עִלִּית וְאֵת גֻּלֹּת תַּחְתִּית" (שופטים א', ט"ו; יהושע ט"ו, י"ט).

"גולות" אלו שני מעיינות מים חיים.

מקומן המדויק של הגולות שנוי במחלוקת, אולם כלל ההצעות מצביעות על מעיינות בעומק שטח A או B, שאינם נגישים למטייל היהודי שוחר השלום.

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

יש המזהים אותן בסיל דילבה, כקילומטר מדרום לחברון. זיהוי אחר ממקם אותן בוואדי אל־עלקה שבשמורת כרזה: ביר אל־עלקה אל־פוקאני (העליונה) וביר אל־עלקה א־תחתאני (התחתונה), ובספרי "המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל" הבאתי הצעה נוספת של מדריך הטיולים האגדי של ישיבת סלבודקא בתקופת שהותם בחברון עיר האבות.

"גולות" כאמור הוא שמם של המעיינות המקראים, וישיבת עתניאל קראה לכתב העת שלה "גולות", ולאחרונה התבשרנו על יישוב חדש בשם "גולות".

יהי רצון שנזכה לסייר בכל רחבי ארצנו בהשקט ובבטחה.

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

ישראל שפירא טובל ב"עין זיו"

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

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