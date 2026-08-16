ביום חמישי האחרון ליוו המוני תושבי ארה"ב למנוחות את האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל, שהסתלק בדמי ימיו בגיל 58 בלבד לאחר מחלה קשה.

במהלך מסע הלוויה, שנערכה בשעות אחר הצהריים בבית מדרשו שבשכונת וויליאמסבורג, הוקראה צוואתו המפורשת של האדמו"ר, שנכתבה ממש בשבועות האחרונים לחייו ועוסקת בהמשכיות הנהגת החסידות והשושלת.

את הצוואה הקריא גבאי בית המדרש, הרב מאיר צבי הכהן פרנצויז, אשר שימש עוד את האדמו"ר הרה"ק מוהר"צ מספינקא זצ"ל ולאחר מכן את בנו האדמו"ר מבית שמואל צבי מספינקא, בעל "דובר מישרים".

בצוואתו מרעף האדמו"ר שבחים מופלגים על שלושת בניו, תלמידי חכמים ויראי שמיים, ומורה כי כולם ימשיכו בכתר האדמו"רות בדרך אבותיהם ויקימו חצרות ובתי מדרש על שמו ולזכרו.

בנו הבכור, הרה"צ רבי דוד משה הורוויץ, מונה להמשיך בהנהגת העדה ולמלא את מקום אביו כאדמו"ר מבית שמואל צבי מספינקא, לעמוד לפני הקהילה ולהשפיע תורה ויראת שמיים בדרך שושלת ספינקא. יצוין כי בדיוק ביום הכתרתו להנהגת החסידות מלאו לו 37 שנים ביום הולדתו.

האדמו"ר החדש, הרה"צ רבי דוד משה, הוא חתנו של ישראל יוסף קאהן, ראש כוללי "באר יוסף", בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן ונכדו של האדמו"ר ממעליץ מוויליאמסבורג. הוא מוכר כבעל מידות טובות וענווה, אשר רבים נהנו מעצותיו וברכותיו לאורך השנים.

לאורך השנים עמד לימין אביו במסירות רבה בכל ענייני הנהגת הקהילה ובית המדרש. בפרט בשנה האחרונה, כאשר סבל האדמו"ר מייסורים קשים, סעד אותו בנאמנות ובמסירות בכל עת.

החצר החדשה בארץ ישראל והבן הצעיר

בנו השני, הרה"צ רבי יואל הורוויץ המתגורר בארה"ק, הוא חתנו של דודו האדמו"ר מסאסוב, ומתגורר בקרית 'ישמח משה' בשכונת גני תקווה. הוא מוכר כמשפיע ומרביץ תורה שסביבו מתקבצים בחורים ואברכים. בימים הקרובים צפוי רבי יואל להקים חצר ספינקא עצמאית בארץ ישראל, שתשמש מגדל אור לחסידים ולמבקשי ה'.

בנו הצעיר של האדמו"ר, הרה"צ רבי שמואל צבי הורוויץ, הנושא את שם זקנו, הוא חתנו של ישראל שנייבאלג, אב"ד טשרנוביץ בורו פארק. למרות גילו הצעיר הוא מוכר כחכם ובעל הנהגה בתורה ועבודה. גם הוא עמד לימין אביו במסירות גדולה, ובפרט בתקופת מחלתו האחרונה שבה לא זז ממיטת חוליו.

מיד עם סיום ההכרזה וקריאת הצוואה, כביטוי להכנעה ולקבלת המרות, ניגשו חסידים רבים והגישו פתקאות וקוויטלעך לאדמו"רים החדשים, כשהם מאחלים יאריכו ימים על ממלכתם.