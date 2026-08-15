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ילד בן שנתיים

כך תמנעו את המקרה הבא: כונני איחוד הצלה הוזעקו לדירה ברכסים בעיצומה של השבת

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו בבוקר יום השבת עקב פעוט כבן שנתיים שנכווה בפלג גופו העליון ממים רותחים בביתו ברכסים | לפי הדיווח, הפעוט נכווה מהמים הרותחים שהיו במיחם השבת, מצבו מוגדר בינוני (חדשות) 

2תגובות
מיחם, ארכיון (צילום: קרן פרימן, פלאש 90)

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו בבוקר יום השבת עקב פעוט כבן שנתיים שנכווה ממים רותחים בביתו ברכסים.

ארנון אלנבוגן ואריאל בן אלבז תורני השבת של איחוד הצלה שהגיעו ראשונים סיפרו: "נמסר לנו מבני המשפחה כי הפעוט נכווה ממים רותחים (מיחם מים) בביתו וסבל מכוויות בפלג גופו העליון. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים רמב״ם . בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות: חשוב למקם את מיחם המים או הקומקום החשמלי במיקום שאין לילדים או פעוטות גישה אליו. כמו כן מומלץ לדאוג שגם לכבל החשמל המוביל לקומקום או המיחם החשמלי לא תהיה גישה לילדים או פעוטות".
איחוד הצלהרכסיםכוויהמיחם

2 תגובות

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2
רפואה שלמה
אתי בן אבו
1
צריך לקרות אסון כדי לדעת שמצמידים את המיחם לקיר?
יוסי

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