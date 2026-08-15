צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו בבוקר יום השבת עקב פעוט כבן שנתיים שנכווה ממים רותחים בביתו ברכסים.

ארנון אלנבוגן ואריאל בן אלבז תורני השבת של איחוד הצלה שהגיעו ראשונים סיפרו: "נמסר לנו מבני המשפחה כי הפעוט נכווה ממים רותחים (מיחם מים) בביתו וסבל מכוויות בפלג גופו העליון. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני ולאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים רמב״ם . בשלב זה מצבו מוגדר בינוני".

באיחוד הצלה קוראים לנקוט בכללי הבטיחות: חשוב למקם את מיחם המים או הקומקום החשמלי במיקום שאין לילדים או פעוטות גישה אליו. כמו כן מומלץ לדאוג שגם לכבל החשמל המוביל לקומקום או המיחם החשמלי לא תהיה גישה לילדים או פעוטות".