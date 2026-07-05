1,500 ק"מ של איום: הכטמ"ם הסעודי שיכול להכות בטהרן

הצבא הסעודי נערך למלחמה - צילום: משרד הביטחון של סעודיה הצבא הסעודי נערך למלחמה | צילום: צילום: משרד הביטחון של סעודיה 10 10 0:00 / 1:06

לאחר שנים של התמודדות עם איומי כטמ"מים איראניים, סעודיה עוברת למתקפה: הממלכה חשפה את ה-SKYWASP, כלי טיס בלתי מאויש תוקף (מתאבד) בעל טווח מבצעי של 1,500 קילומטרים - יכולת המאפשרת לה להגיע לעומק השטח האיראני, מטהרן ועד בנדר עבאס. המהלך מסמן את תחילתו של עידן חדש בביטחון המפרצי, כאשר סעודיה עוברת משיטת הגנה בלבד לרתעה תקפנית.

את הכטמ"ם החדש מפתחת SR2Vector, מיזם משותף פורץ דרך המשלב את הסטארט-אפ האמריקאי Vector עם חברת SR2 Defense Systems הסעודית. מדובר בתוכנית הייצור הסדרתי הראשונה של סעודיה בקטגוריית התקיפה האסטרטגית, כשהמפעל המרכזי מוקם בימים אלו באזור ריאד.

צבא כווית ( צילום: המשמר הלאומי של כווית )

לוחם אמריקאי וכטמ"מ ( צילום: צבא ארה"ב )

השקעה של מאות מיליוני דולרים

בגיבוי קרן ההשקעות MASNA Ventures, המגייסת למעלה מ-100 מיליון דולר למיזם, סעודיה לא רק מצטיידת לצרכיה העצמיים. הממלכה כבר מסמנת את השוק המפרצי כמטרה לייצוא עתידי, בדומה למהלכים שנעשו על ידי מדינות אחרות באזור.

כפי שצוין בתקשורת הזרה, המסר של סעודיה ברור: הממלכה מפסיקה להסתמך על הגנות בלבד ועוברת לשיטת הרתעה התקפית - זולה, המונית וקטלנית. המהלך מגיע בעקבות התקיפה הקטלנית על כוויית ביוני האחרון, שהדגימה את האיום הגובר של כטמ"מים באזור.

הפרויקט הסעודי מצטרף למירוץ החימוש האזורי, בו מדינות נוספות משקיעות במערכות מתקדמות. ארצות הברית, למשל, מפתחת טיל בטווח חסר תקדים של 1,850 קילומטר, ואילו ישראל מצטיידת במכ"מים חכמים להתמודדות עם איום הרחפנים.

יצוין כי המהלך הסעודי מגיע על רקע מתיחות אזורית, כאשר סעודיה חסמה לאחרונה מאמץ צבאי אמריקאני במצר הורמוז, מה שהוביל למשבר דיפלומטי עם ארצות הברית. עם זאת, השיתוף הפעולה בתחום הביטחוני בין שתי המדינות נמשך, כפי שמעיד הפרויקט המשותף.

כטב"מ אמריקאי ( צילום: דיוויזית חיל הרגלים של צבא ארה"ב )

המסר האסטרטגי של סעודיה ברור: הממלכה לא מסתפקת עוד בתפקיד של מדינה מגינה, אלא שואפת ליכולת הרתעה אפקטיבית מול איראן ושלוחותיה. ה-SKYWASP הוא רק הצעד הראשון בתוכנית רחבה יותר להשגת עצמאות ביטחונית וטכנולוגית.