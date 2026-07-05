1,500 ק"מ של איום: הכטמ"ם הסעודי שיכול להכות בטהרן

לאחר שנים של התמודדות עם איומי כטמ"מים איראניים, סעודיה עוברת למתקפה: הממלכה חשפה את ה-SKYWASP, כלי טיס בלתי מאויש תוקף (מתאבד) בעל טווח מבצעי של 1,500 קילומטרים - יכולת המאפשרת לה להגיע לעומק השטח האיראני, מטהרן ועד בנדר עבאס. המהלך מסמן את תחילתו של עידן חדש בביטחון המפרצי, כאשר סעודיה עוברת משיטת הגנה בלבד לרתעה תקפנית.
את הכטמ"ם החדש מפתחת SR2Vector, מיזם משותף פורץ דרך המשלב את הסטארט-אפ האמריקאי Vector עם חברת SR2 Defense Systems הסעודית. מדובר בתוכנית הייצור הסדרתי הראשונה של סעודיה בקטגוריית התקיפה האסטרטגית, כשהמפעל המרכזי מוקם בימים אלו באזור ריאד.
טכנולוגיה חסינה לשיבושים
על פי דיווחים בתעשיות הביטחוניות, ה-SKYWASP תוכנן לעמוד בסביבה רוויית לוחמה אלקטרונית. הכלי מצויד במערכות ניווט אינרציאליות (INS) ולווייניות (GNSS) מתקדמות וחסינות לשיבושים, המאפשרות לו לנווט בדייקנות לעבר מטרות בעומק שטח האויב.
צורתו המוכרת של הכטמ"ם מזכירה את משפחת ה"שאהד" האיראנית, אך היכולות הטכנולוגיות שלו מתקדמות יותר. הטווח המבצעי של 1,500 קילומטרים מעניק לסעודיה יכולת תקיפה אסטרטגית שלא הייתה לה בעבר, ומאפשר לה להגיע למטרות בכל רחבי איראן.
הפרויקט אינו רק צבאי, אלא גם כלכלי ואסטרטגי: הוא מהווה נדבך מרכזי ב"חזון 2030" של הממלכה, השואף להגיע ל-50% ייצור מקומי של אמצעי לחימה. המהלך בא על רקע המאבק המתמשך של סעודיה מול החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן.
השקעה של מאות מיליוני דולרים
בגיבוי קרן ההשקעות MASNA Ventures, המגייסת למעלה מ-100 מיליון דולר למיזם, סעודיה לא רק מצטיידת לצרכיה העצמיים. הממלכה כבר מסמנת את השוק המפרצי כמטרה לייצוא עתידי, בדומה למהלכים שנעשו על ידי מדינות אחרות באזור.
כפי שצוין בתקשורת הזרה, המסר של סעודיה ברור: הממלכה מפסיקה להסתמך על הגנות בלבד ועוברת לשיטת הרתעה התקפית - זולה, המונית וקטלנית. המהלך מגיע בעקבות התקיפה הקטלנית על כוויית ביוני האחרון, שהדגימה את האיום הגובר של כטמ"מים באזור.
הפרויקט הסעודי מצטרף למירוץ החימוש האזורי, בו מדינות נוספות משקיעות במערכות מתקדמות. ארצות הברית, למשל, מפתחת טיל בטווח חסר תקדים של 1,850 קילומטר, ואילו ישראל מצטיידת במכ"מים חכמים להתמודדות עם איום הרחפנים.
יצוין כי המהלך הסעודי מגיע על רקע מתיחות אזורית, כאשר סעודיה חסמה לאחרונה מאמץ צבאי אמריקאני במצר הורמוז, מה שהוביל למשבר דיפלומטי עם ארצות הברית. עם זאת, השיתוף הפעולה בתחום הביטחוני בין שתי המדינות נמשך, כפי שמעיד הפרויקט המשותף.
המסר האסטרטגי של סעודיה ברור: הממלכה לא מסתפקת עוד בתפקיד של מדינה מגינה, אלא שואפת ליכולת הרתעה אפקטיבית מול איראן ושלוחותיה. ה-SKYWASP הוא רק הצעד הראשון בתוכנית רחבה יותר להשגת עצמאות ביטחונית וטכנולוגית.
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