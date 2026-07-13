כיכר השבת
סוף סוף זה קרה

בריטניה הכריזה: משמרות המהפכה האיראניות הוכרזו כארגון טרור

לונדון מצטרפת לארה"ב והאיחוד האירופי • ההחלטה מגיעה על רקע פעילות טרור נרחבת במזרח התיכון | זו המשמעות של הצעד האנגלי שקרה אחרי זמן רב (בעולם)

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מטוס קרב סמוי F-35A של חיל האוויר האמריקאי ממלא דלק מעל המזרח התיכון (צילום: CENTCOM)

בריטניה הכריזה היום (שני) על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור, צעד משמעותי המצטרף למדינות מערביות נוספות שכבר נקטו בצעד דומה.

ההחלטה הבריטית מגיעה ככל הנראה על רקע סדרת תקיפות שביצעו משמרות המהפכה במזרח התיכון בימים האחרונים, ובעקבות פעילות טרור נרחבת של הארגון באזור.

על פי הדיווח ב-SKY NEWS, ההכרזה הבריטית מצטרפת להחלטות דומות שקיבלו והאיחוד האירופי בעבר. הצעד מאפשר לבריטניה להטיל סנקציות נוספות על הארגון ועל מפעיליו, ולהגביר את האכיפה נגד פעילותו בשטחה.

ההחלטה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר משמרות המהפכה מעורבות בסדרת עימותים עם כוחות מערביים. כפי שדווח בכיכר השבת, צבא ארה"ב השלים לאורך הלילה גל תקיפות שלישי נגד מטרות איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה תקפו ספינת מכולות במצר הורמוז. התקיפות האמריקניות פגעו בעשרות מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם ויכולות טילים.

בתגובה לתקיפות האמריקניות, משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית ובבחריין. הארגון טען כי השמיד משגר טילים אמריקני מסוג ATACMS, וכן פתח באש לעבר ספינות שניסו לעבור את מצר הורמוז ללא אישור.

הפצצות אמריקניות באי קאשם, היום

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) הבהיר בהודעה רשמית כי " אינה שולטת במצר הורמוז", והדגיש כי מצר הורמוז הוא מסדרון ימי חיוני לסחר העולמי. הפיקוד הוסיף כי כוחות ארה"ב ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש השיט יישאר זורם באזור.

ההכרזה הבריטית על משמרות המהפכה כארגון טרור צפויה להשפיע על יחסי בריטניה-איראן, ולהצטרף למאמצים הבינלאומיים לבלום את פעילות הטרור של הארגון. הצעד מגיע לאחר שנים של פעילות איראנית במזרח התיכון, שכללה תמיכה בארגוני טרור באזור ופיתוח יכולות צבאיות מתקדמות.

כזכור, שר החוץ גדעון סער פנה לפני מספר חודשים למועצת הביטחון של האו"ם בדרישה להכריז על חיזבאללה כארגון טרור, תוך שהוא מפרט את הקשרים ההדוקים בין הארגון הלבנוני לבין משמרות המהפכה האיראניות. סער ציין כי חיזבאללה ביצע למעלה מ-3,500 תקיפות מאז תחילת מרץ, כולם בהכוונה ובמימון איראני.

ארה"באיראןבריטניהמשמרות המהפכהאנגליהארגון טרור
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2
הבית דין בהאג נרדם, טכורש כנ"ל האו"ם כנ"ל אז מי נשאר אשם??. רק אנחנו בישראל
משה
1
צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם
המביא גט ממדינת הים

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